Uçakta neden kulak tıkanır? Sebebi nedir?

En güvenli ve en hızlı yolculuk seçeneği olarak kabul edilen uçak yolculukları her ne kadar çok sık tercih edilse de bazı sorunların yaşanması söz konusu olabilmektedir. Özellikle uzun süreli uçak yolculuklarında insan vücudunda kulak tıkanması gibi çeşitli değişiklikler yaşanabilmektedir.

Ferhan Petek

Hava yolu en sık kullanılan ve en hızlı yolculuk seçeneği olarak bilinmektedir. Belki günlerce sürebilecek mesafeler uçak ile birkaç saat içinde sonuçlanabilmektedir. Ancak uçak yolculuğu sırasında ve yolculuk bitikten sonra insanların bazı durumlar yaşayabilmesi söz konusu olabilmektedir. En güvenli yolculuk şekli uçak olarak kabul edilse de uçak yolculuklarında insan sağlığı açısından geçici ya da kalıcı bazı durumlar olabilir.

Uçak korkusu, zaman atlaması nedeni ile yaşandığı bilinen jet lag durumu gibi birçok geçici ve hafif kabul edilen sorun uçak yolculukları için geçerli olabilmektedir. Bu nedenle özellikle uçak korkusu yaşayan kişiler uçağa binmeden önce doktorlarına danışarak bazı ilaçlar kullanma gereksinimi duyabilmektedirler.

Uzmanlar tarafından önerilen çeşitli yöntemlerin başında susuz kalmamaya dikkat edilmesi bulunmaktadır. Uçak yolculukları kişilerde kulak, burun, bağırsak ve uykusuzluk sorunlarına yol açabilmektedir. Ayrıca hareketsizlik ve kan dolaşımı sorunları da uçak seyahatlerinde karşılaşılabilecek bazı sorunlardır.

Uçak yolculuğu sırasında hareketsiz kalındığı için özellikle uzun süren yolculuklarda hareketsizlik kan dolaşımı sorunları ile pıhtı risklerini arttırabilmektedir. Saat dilimlerinin farklı olduğu ülkeler arasında yolculuk yapmak kişilerde jetlag etkisine neden olabilmektedir. En yaygın olarak görülen sorun ise uçak yolculukları esnasında kulaklarda çeşitli problemlerin yaşanmasıdır.

Uçakta neden kulak tıkanır? Sebebi nedir?

Uçak yolculuklarında genel olarak uçağın inmesi esnasında özellikle kulakta bazı sorunlar hissedilebilir. Kişiler uçak yolculukları sırasında orta kulakta yer alan hava basıncı nedeni ile kulak dışındaki hava basıncı arasındaki dengenin bozulduğunu hissedebilir. Kulak tıkanması durumu da tam olarak bu sürecin sonucunda yaşanmaktadır.

Kulakların uçak yolculuğu sırasında tıkanması durumu kulak baro travması, barotitis veya aerotitis media olarak da adlandırılmaktadır. Bu kulak tıkanması durumunu engelleyebilmek için sakız çiğnemek ya da esnemek gibi yöntemler önerilmektedir. Ancak yine de bazı durumlarda mutlaka doktora danışmak gerekebilir.

Uçak yolculukları sırasında gerçekleşebilen kulak tıkanması bazen uzun süre devam edebilir. Yolculuk esnasında ya da sonrasında da bu tıkanma hissi bir süre daha hissedilebilir. Kulak tıkanması hava ya da su basıncının ani bir şekilde değişmesi sonucunda östaki borularında meydana gelen baskı nedeni ile oluşur.

Uçakların inişi ya da kalkışı esnasında hava basıncında değişiklik olur. Bu değişiklik kulak içindeki östaki borularının tepki vermesinden daha hızlı bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Kişilerin uçakta kulak tıkanması durumunu yaşadıklarına dair şu belirtiler kendini göstermektedir:

  • Kulak çınlaması
  • Şiddetli kulak ağrısı
  • Baş dönmesi
  • Kulakların tıkandıklarını hissetmek
  • Kulaktan sıvı geldiğini hissetmek
  • Kulaktan kan gelmesi durumu

İleri durumlarda mutlaka doktora danışılması gereken bir durum olan kulak tıkanması durumu için bazı önlemler söz konusu alabilmektedir. Bazı öneriler şunlardır:

  • Yolculuktan önce burun tıkanıklığını önleyen ilaçlar alınabilir.
  • Bol su tüketilmelidir.
  • Burundaki baskıyı azaltabilmek için bir mendil yardımı ile burun temizlenebilir.
  • Ağız kapanır ve burundan hava üflenir. Bu sayede östaki borularına daha fazla hava girmesi sağlanır.
  • Özellikle iniş esnasında birkaç kez tekrarlanması önerilen bu hareket sayesinde kulaklar ile uçak kabini arasındaki basınç eşit kalabilir.
  • Sinüs enfeksiyonu, soğuk algınlığı, burun tıkanıklığı ya da çeşitli kulak enfeksiyonları varsa uçuş mutlaka ertelenmelidir.
