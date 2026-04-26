Uçakta rahatsızlanan pilot nedeniyle acil iniş

İngiltere'den Türkiye’ye sefer yapan Jet2 Airlines’e ait Belfast-Antalya uçuşunu gerçekleştiren yolcu uçağı, pilotun rahatsızlanması üzerine Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Jet2’nin B737-800 tipi uçağında görevli pilot, dün gece Belfast-Antalya seferi sırasında henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı. Pilotun istifra etmesi üzerine kokpitte görevli diğer pilot, Antalya Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek iniş için öncelik talebinde bulundu.

ANTALYA'YA ACİL İNİŞ YAPTI

Ayrıca sağlık ekibinin hazır bulundurulması istendi. Uçak, gerekli hazırlıkların ardından sorunsuz şekilde Antalya Havalimanı’na iniş yaptı.

İnişin ardından rahatsızlanan pilot, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

