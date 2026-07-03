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Ücretsiz yüzme kurslarında ilk etap başladı

Bodrum Belediyesi tarafından 5-13 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen ücretsiz yaz yüzme kurslarının Temmuz ayı etabı başladı.

Ücretsiz yüzme kurslarında ilk etap başladı

Bodrum Belediyesi tarafından 5-13 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen ücretsiz yaz yüzme kurslarının Temmuz ayı etabı başladı. Yaz dönemi boyunca iki etap halinde gerçekleştirilecek kurslardan bu yıl yaklaşık bin çocuğun faydalanması hedefleniyor.

Bodrum Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yürütülen kursların ilk etabı başlarken, ağustos ayında gerçekleştirilecek ikinci etap için başvurular 15 Temmuz itibarıyla alınacak. İki etap sonunda yaklaşık bin çocuğa ücretsiz yüzme eğitimi verilmesi planlanıyor.

Bu yıl kurslar, Bodrum Belediyesinin kendi eğitmenleri ve cankurtaranları eşliğinde, tamamen belediyenin kendi imkânlarıyla gerçekleştiriliyor. Çocukların eğitimlere daha iyi odaklanabilmesi amacıyla veliler havuz alanına alınmazken, bekleme alanındaki ekranlar aracılığıyla havuzun farklı noktalarına yerleştirilen kameralar ile çocuklarını anlık olarak takip edebiliyor.

Ücretsiz yüzme kurslarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, Bodrum Belediyesinin çocukları sporla buluşturmaya devam ettiğini belirterek, bu yıl yaklaşık bin çocuğa ücretsiz yüzme eğitimi verilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kursların belediyenin kendi eğitmenleri ve cankurtaranlarıyla yürütülmesinin önemli bir kazanım olduğuna dikkat çeken Özsert, çocukların güvenli ve verimli bir eğitim süreci geçirmesi için tüm hazırlıkların titizlikle yapıldığının altını çizdi.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin çocukların gelişimine ve spora büyük önem verdiğini vurgulayan Özsert, Bodrum Belediyesinin ücretsiz kurslarını ve çocuklara yönelik sportif faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceğini belirtti.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum yüzme
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