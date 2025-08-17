HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Üçüncü kez alkollü yakalandı, polis aracının arkasına saklandı

Aksaray’da üçüncü kez direksiyon başında alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 5 yıl el konularak, 56 bin 31 lira para cezası kesildi. Kameraları görünce polis aracının arkasına saklanan ve polisin zorla çıkardığı şahıs, bu kez de tişörtünü kafasına geçirip kameramana küfretti.

Üçüncü kez alkollü yakalandı, polis aracının arkasına saklandı

Olay, Tacin Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde rutin kontrol yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri şüphe üzerine 06 DZG 989 plakalı araç sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu.

Üçüncü kez alkollü yakalandı, polis aracının arkasına saklandı 1

ÜÇÜNCÜ KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI

Duran araç sürücüsü İzzet K.’nın ehliyet ve ruhsat kontrolünü yapan ekipler herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis memuru şahsı alkol kontrolüne tabi tuttu. Alkolmetre ile yapılan kontrolde sürücü 1.58 promil alkollü çıkarken, yapılan sorgulamasında şahsın ehliyetinin de olmadığı, ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı.

Üçüncü kez alkollü yakalandı, polis aracının arkasına saklandı 2

POLİSİN ARKASINA SAKLANDI GAZETECİLERE "ÇEKMEYİN" DİYE SESLENDİ

Üçüncü defa alkollü olarak direksiyon başında yakalanan sürücü, karşısında basın mensuplarını görünce polis aracının arkasına saklanarak gazetecilere "Çekmeyin" diye seslendi. Polis memurları tarafından aracın arkasından çıkarılan sürücü, bu kez de tişörtünü kafasına geçirerek kendini kamufle etmek istedi. Şahıs, ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak polis aracına götürülürken bu sırada gazetecilere küfretti.

Üçüncü kez alkollü yakalandı, polis aracının arkasına saklandı 3

PARA CEZASI KESİLDİ, YAKININA TESLİM EDİLDİ

Polis merkezine götürülen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 37 bin 354, araç ruhsat sahibine de kullandırmaktan 18 bin 677 lira olmak üzere toplam 56 bin 31 lira para cezası kesildi. Şahsın aracı olay yerine çağrılan bir yakınına teslim edilirken, sürücünün daha önce 2 yıl el konulan ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul önünde uyuşturucu kameraya yansıdıOkul önünde uyuşturucu kameraya yansıdı
AK Partili milletvekili trafik kazası geçirdiAK Partili milletvekili trafik kazası geçirdi

Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Aksaray Ehliyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Genç oyuncunun talihsiz kazası... Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Genç oyuncunun talihsiz kazası... Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Polise çarpıp kaçan avukatın attığı paketten uyuşturucu çıktı

Polise çarpıp kaçan avukatın attığı paketten uyuşturucu çıktı

Yer: Erzurum! Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü var...

Yer: Erzurum! Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü var...

İddialar sonrası AK Parti'de 'Mücahit Birinci' hareketliliği

İddialar sonrası AK Parti'de 'Mücahit Birinci' hareketliliği

Antalya'da eski eş dehşet saçtı! 1'i ağır 2 yaralı

Antalya'da eski eş dehşet saçtı! 1'i ağır 2 yaralı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.