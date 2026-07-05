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Uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Olay, Bozyazı ilçesine bağlı Lenger Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Makbul’e ait keçi, otladığı sırada uçuruma düşerek mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi Bozyazı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sarp ve engebeli arazide uzun süre çalışma yürüten ekipler, halat yardımıyla ulaştıkları keçiyi bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen keçi, sahibine teslim edildi. Kurtarma çalışmasının ardından Lenger Mahallesi Muhtarı Eşe Orhan, özverili çalışmalarından dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi Bozyazı İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine teşekkür etti.

Uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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