Uçurumun kenarındaki okulda eğitim yeniden başladı

Artvin’in Yenimahalle Mahallesi’nde uçurumun kenarına inşa edilen Ayhan Şahenk Anadolu Lisesi’nde, geçtiğimiz günlerde yaşanan kaya kopması paniğinin ardından öğrenciler yeniden ders başı yaptı. Konuyla ilgili ise TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odasından açıklama geldi.

Uçurumun kenarındaki okulda eğitim yeniden başladı

Olay, 4 Kasım Salı günü saat 11.30 sıralarında Ayhan Şahenk Anadolu Lisesi’nin alt kısmında meydana geldi. Dik yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası, gürültüyle yuvarlanarak Çoruh Nehri’ne düştü. Gürültü ve sarsıntı nedeniyle büyük panik yaşanırken, okul yönetimi öğrencileri hızla tahliye etti. İlk anda deprem zannedilen olay sonrası, Ayhan Şahenk Anadolu Lisesi ile Kazım Karabekir Anadolu Lisesi’nde okuyan yaklaşık 600 öğrenci evlerine gönderildi.
AFAD, Emniyet, Belediye ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından, okul binasında risk bulunmadığı belirlenerek öğrenciler bir gün sonra yeniden eğitime başladı.
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Artvin İl Temsilcisi Jeofizik Mühendisi Hakan Yavuz, olayın ardından bölgede inceleme yaptı. Yavuz, "Kaya düşmesi sonrası yapılarda bir olumsuzluk tespit edilmedi ancak ileride yaşanabilecek risklere karşı gerekli mühendislik önlemleri alınmalı" dedi.
Yavuz, Artvin’in jeolojik yapısı itibarıyla heyelan ve kaya düşmelerine yatkın bir bölge olduğuna dikkat çekerek, "Eğimli topoğrafya, zayıf kaya yapısı ve yoğun yağış, bu tür olayların en önemli nedenleridir. Riskli bölgelerde şev destek çalışmaları yapılmalı, yapılaşma ve madencilik faaliyetleri titizlikle denetlenmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

