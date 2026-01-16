Ucuz iPhone'dan kötü haber: iPhone 17e'nin tasarımı değişiyor ama o "eski" özellik hâlâ duruyor!

Apple, geçen yıl iPhone 17'nin ekranında büyük iyileştirmeler yapmış ve iPhone Pro modellerinde bulunan 120Hz'e varan yenileme hızı sunan ProMotion ekran teknolojisini iPhone 17'ye getirmişti. 120Hz yenileme hızı, web sayfalarını görüntülerken daha akıcı bir kaydırma performansı sağlıyor.

Bu teknolojinin iPhone 17e modeline de gelip gelmeyeceği merak edilirken, bir sızıntı kaynağı dikkat çekici bilgiler verdi.

IPHONE 17E, DİNAMİK ADA'YA GEÇİYOR ANCAK...

Ünlü sızıntı kaynağı "Digital Chat Station"a göre, iPhone 17e modeli ekranın üst kısmında çentik yerine Dinamik Ada özelliğine sahip olacak. Yani tasarımda önemli bir değişikliğe gidilecek. Ancak iPhone 17 serisinin geri kalanının aksine, ekranın kendisi hâlâ 120 Hz'e kadar yenileme hızı sunan ProMotion teknolojisine göre eski kalacak şekilde, 60Hz yenileme hızı sunacak.

MacRumors'ta yer alan habere göre; sızıntı kaynağı, Çin'in Facebook'u olan sosyal medya platformu Weibo'da yaptığı yeni bir paylaşımda, iPhone 17e'nin 60Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç OLED ekranı koruyacağını, ancak bu sefer bir Dinamik Ada'ya sahip olacağını belirtti.

iPhone 16e, iPhone 13 ve iPhone 14'e benzer şekilde ekranın üst kısmında bir çentiğe sahipti. Bunun nedeni iPhone 16e'nin 2022 model iPhone 14'ün tasarımını temel almasıydı; dolayısıyla iPhone 17e'nin de Dinamik Ada'yı ve daha yuvarlak bir çerçeveye kavuşan 2023 model iPhone 15'i temel alması muhtemel görünüyor.

"IPHONE 17E A19 İLE GELECEK"

Öte yandan, daha önceki bir iddiayı yineleyen sızıntı kaynağı, Apple'ın daha uygun fiyatlı iPhone'unun ikinci versiyonunun A19 çipini içereceğini söyledi. A19 çipi, TSMC'nin üçüncü nesil 3nm süreci olan N3P'yi temel alıyor ve ham CPU performansı açısından iPhone 16e'de kullanılan A18 çipinden yaklaşık %5-10 daha hızlı.

Bir başka sızıntı kaynağı ise Apple'ın iPhone 17e'de hızı düşürülmüş bir A19 çipi kullanacağını iddia etti. Eğer öyleyse, Neural Engine iyileştirmeleri bir yana, bu çip kabaca Apple'ın A17 Pro çipiyle kıyaslanabilir olacak.

IPHONE 17E HAKKINDA TÜM SÖYLENENLER

Bu arada diğer söylentiler, iPhone 17e'nin MagSafe şarj cihazlarına bağlanabilmesi için bir manyetik halka kazanacağını öne sürüyor; bu, iPhone 16e'de yoktu. Sızdırılan Apple kodlarına dayanarak, maliyetleri düşürmek için cihazın eski C1 veya C1X modem ile donatılabileceği ancak N1 kablosuz çipinin bulunmayabileceği belirtiliyor.

Bunun dışında cihazın 12 megapiksel ön kamerayı, Face ID'yi ve 48 megapiksel arka kamerayı koruması bekleniyor. iPhone 17e, geçen yıl iPhone 16e'nin yaptığı gibi Şubat ayında piyasaya sürülebilir, ancak baharın ilerleyen dönemlerinde de gelebilir. 599 dolarlık başlangıç fiyatının değişmesi ise beklenmiyor.