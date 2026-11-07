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Ugandalı lider 5 ay sonra çark etti! Türk şirkete yeniden onay verildi

Uganda'da Türk şirketi Yapı Merkezi'nin üstlendiği 2,7 milyar euroluk demiryolu projesinin iptal edildiğini duyuran Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba çark etti. Yaklaşık beş ay sonra karar değiştiren Kainerugaba, demiryolu projesinin ilk etabının yeniden Yapı Merkezi tarafından yürütülmesine onay verdi.

Ugandalı lider 5 ay sonra çark etti! Türk şirkete yeniden onay verildi
Doğukan Akbayır

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan Kainerugaba, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, babasının talimatları doğrultusunda Malaba-Kampala Standart Hat Açıklıklı Demiryolu (SGR) projesinin ilk aşamasının Yapı Merkezi tarafından yürütülmesini kabul ettiğini bildirdi.

Ugandalı lider 5 ay sonra çark etti! Türk şirkete yeniden onay verildi 1

ÇARK ETTİ

Kainerugaba, ilgili kamu kurumlarına proje çalışmalarının hızlandırılması talimatını da verdi.

Yeni açıklama, haziran ayında Türk şirketine yönelik sert ifadeler kullanan Kainerugaba'nın önceki kararından dönmesi olarak değerlendirildi.

TÜRK ŞİRKETİNİN SÖZLEŞMESİNİ İPTAL ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Kainerugaba, 16 Haziran 2026'da yaptığı açıklamada, Yapı Merkezi ile imzalanan demiryolu sözleşmesini iptal ettiklerini duyurmuştu.

Projenin tamamlanması için başka bir şirket arayacaklarını belirten general, Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği önünde protesto düzenlenmesi çağrısında da bulunmuştu.

Ancak Uganda'nın ilgili kamu kurumlarından sözleşmenin hukuken feshedildiğine ilişkin kesin bir doğrulama gelmemişti. Bu nedenle haziran ayındaki açıklamanın ardından projenin geleceği belirsizliğini korumuştu.

Ugandalı lider 5 ay sonra çark etti! Türk şirkete yeniden onay verildi 2

TÜRKİYE İLE DİPLOMATİK GERİLİM YAŞANMIŞTI

İki ülke arasındaki gerilimin merkezinde, Uganda yönetiminin Türkiye'de bulunduğu belirtilen muhalif Fred Lumbuye'nin iadesine yönelik talebi bulunuyordu.

Kainerugaba'nın Türkiye'den 1 milyar dolar istediğine ilişkin açıklamaları da diplomatik tartışmaları artırmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Yapı Merkezi'nin projedeki geleceği belirsizliğe sürüklenirken 6 Kasım'daki yeni açıklamayla şirketin demiryolu projesine devam etmesinin önü açıldı.

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Uganda
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