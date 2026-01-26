HABER

Uğur Poyraz duyurdu: Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı

Avukat Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından gazeteci Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığını açıkladı. Kabaş'ın X platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ve suç işlemeye tahrik suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

Avukat Uğur Poyraz, müvekkili olan gazeteci Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Poyraz, şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilem Sedef Kabaş aradı, gözaltına alındığını söyledi. Ben de şimdi Vatan emniyete geçiyorum."

GÖZALTI NEDENİ BELLİ OLDU

Kabaş'ın X platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ve suç işlemeye tahrik suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

