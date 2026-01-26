Uğur Poyraz duyurdu: Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı

Avukat Uğur Poyraz, müvekkili olan gazeteci Sedef Kabaş'ın gözaltına alındığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Poyraz, şu ifadeleri kullandı:
"Müvekkilem Sedef Kabaş aradı, gözaltına alındığını söyledi. Ben de şimdi Vatan emniyete geçiyorum."
Müvekkilem Sedef KABAŞ aradı, gözaltına alındığını söyledi.— Uğur Poyraz (@av_ugurpoyraz) January 26, 2026
Ben de şimdi Vatan emniyete geçiyorum.@SedefKabas
Kabaş'ın X platformunda yaptığı paylaşımlar nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ve suç işlemeye tahrik suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.
