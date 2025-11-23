Ukrayna: Cenevre'de ABD heyeti ile toplantının ilk etabı bitti

Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin, savaşın sona erdirilmesi için hazırladığı "barış planının" ele alındığı toplantıların İsviçre'nin Cenevre kentinde sürdüğünü belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile çekilen fotoğrafı da paylaşan Yermak, "ABD heyeti ile yapılan müzakerelerin ilk oturumu henüz sona erdi." ifadesini kullandı.

ABD tarafıyla çok verimli bir toplantı yaptıklarını aktaran Yermak, "Çok iyi ilerleme kaydettik ve adil ve kalıcı bir barışa doğru ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın, herkesten daha çok barış istediğini kaydeden Yermak, desteklerinden dolayı ABD'ye teşekkür etti.

Yermak, "Bugün, yakında ikinci bir toplantı düzenlenecek ve Avrupalı ortaklarımızın katılımıyla ortak öneriler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Nihai kararlar Başkanlarımız tarafından verilecek." ifadesini kullandı.

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi Kiev'e sunulmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, plan hakkında Avrupalı liderlerle telefonda görüşmüştü.

Savaşı sonlandırmak için ABD'nin hazırladığı "barış planının" ele alınacağı görüşmeler, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başladı.

Ukrayna heyetine Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak başkanlık ediyor.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır