Ukrayna: Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesintisi oluştu

Ukrayna Enerji Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusların Kiev bölgesindeki Slavutiç Elektrik Santrali'ne İHA saldırısı gerçekleştirdiği ve saldırı nedeniyle bölgedeki Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesilmesi nedeniyle acil durum ilan edildiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, konuyla ilgili açıklamasında, elektrik kesintisinin 3 saatten fazla sürdüğünü vurgulayarak, "Bu, özellikle 1986 yılındaki patlamanın ardından santralin dördüncü güç ünitesinin kalıntılarından ve radyoaktif enkaz ve tozdan çevreyi koruyan yeni bir korunaktır” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne 8 gündür elektrik verilmediğinin aktararak, Rusların sorunu çözmek için henüz bir adım atmadıklarını söyledi.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır