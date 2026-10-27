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Ukrayna'da esir tutulan oğlu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Yalvarıyorum, kurtarın"

Mardin'de yaşayan İzzettin Aydoğan, çifte vatandaş olan 25 yaşındaki oğlu Sabahatin Aydoğan'ın Rusya'da askere alınıp Ukrayna cephesine gönderildiğini ve esir düştüğünü belirterek yardım istedi. Oğlundan 3,5 yıldır haber alamadıklarını söyleyen acılı baba, "Yaşıyor mu, ölmüş mü bilmiyoruz" dedi. Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takaslarından umutlanan aile, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek oğullarının kurtarılmasını istedi.

Ukrayna'da esir tutulan oğlu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Yalvarıyorum, kurtarın"

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan İzzettin Aydoğan, 3,5 yıldır haber alamadığı 25 yaşındaki oğlu Sabahatin Aydoğan'ın bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

Türkiye ve Rusya çifte vatandaşlığı bulunan Sabahatin Aydoğan'ın Rusya'ya gittikten sonra askere alındığı ve Ukrayna cephesine gönderildiği belirtildi.

Baba İzzettin Aydoğan, oğlunun savaş sırasında Ukrayna güçlerine esir düştüğünü öne sürerek uzun süredir kendisinden hiçbir haber alamadıklarını anlattı.

Ukrayna da esir tutulan oğlu için Cumhurbaşkanı Erdoğan a seslendi: "Yalvarıyorum, kurtarın" 1

"YAŞIYOR MU, ÖLMÜŞ MÜ BİLMİYORUZ"

Oğlunun akıbetini öğrenmek isteyen İzzettin Aydoğan, ellerindeki fotoğraflardan Sabahatin'in esir düştüğünü anladıklarını belirtti.Acılı baba, yaşadıkları belirsizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Oğlum çifte vatandaş, Türkiye ve Rusya vatandaşı. Rusya'ya gitti, oradan askere gönderdiler. Ukrayna'da esir düşmüş, esir tutuluyor. 3,5 seneden beri oğlumuzdan hiç haber alamıyoruz. Yaşıyor mu, ölmüş mü bilmiyoruz ama elimizdeki fotoğraflardan Ukrayna'da esir düştüğünü biliyoruz. 3,5 senedir Ukrayna'dadır"

Ukrayna da esir tutulan oğlu için Cumhurbaşkanı Erdoğan a seslendi: "Yalvarıyorum, kurtarın" 2

ESİR TAKASLARI AİLEYİ UMUTLANDIRDI

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takasları, Aydoğan ailesinin oğullarına yeniden kavuşma umudunu artırdı.

Sabahatin Aydoğan'ın esirler arasında bulunabileceğini düşünen aile, 25 yaşındaki gencin hayatta olup olmadığının belirlenmesini ve Türkiye'ye dönmesinin sağlanmasını istiyor.

Ukrayna da esir tutulan oğlu için Cumhurbaşkanı Erdoğan a seslendi: "Yalvarıyorum, kurtarın" 3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ: LÜTFEN OĞLUMU KURTARIN

Oğlunun hayatından endişe ettiğini belirten İzzettin Aydoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek yardım istedi.

Aydoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricada bulunuyorum, lütfen oğlumu kurtarın, yalvarıyorum size. Savaş güzel bir şey değil, savaşın sona ermesini istiyoruz. Oğlum çifte vatandaştı, Rusya'ya gitti, oradan askere gönderdiler" ifadelerini kullandı.

3,5 YILLIK BELİRSİZLİĞİN SONA ERMESİNİ BEKLİYORLAR

Oğullarından uzun süredir haber alamayan Aydoğan ailesi, Sabahatin'in durumuna ilişkin resmi bilgi edinmek istiyor.

Ukrayna da esir tutulan oğlu için Cumhurbaşkanı Erdoğan a seslendi: "Yalvarıyorum, kurtarın" 4

Rusya'da askere alındıktan sonra Ukrayna cephesine gönderildiği belirtilen gencin esaret altında olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir doğrulama bulunmazken, ailesi yetkililerden yardım bekliyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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