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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Rusya kendi başlattığı bu savaşı sona erdirmelidir"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Hepimizin kalıcı ve güvenilir bir barışa ihtiyacı var. Rusya kendi başlattığı bu savaşı sona erdirmelidir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Rusya kendi başlattığı bu savaşı sona erdirmelidir"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmesinin ardından telefonda görüştü. Zelenskiy, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ortaklarımızla tutumumuz kesinlikle net, savaş sona ermeli ve bu doğru şekilde yapılmalıdır. Görüşmede, Avrupalı liderler de vardı ve her birine destekleri için minnettarım. Moskova’da ele alınan hususları değerlendirdik" dedi.

"RUSYA KENDİ BAŞLATTIĞI BU SAVAŞI SONA ERDİRMELİDİR"

Ukrayna’nın Rusya’ya karşı bağımsızlığını savunmaya devam edeceğini vurgulayan Zelenskiy, "Hepimizin kalıcı ve güvenilir bir barışa ihtiyacı var. Rusya kendi başlattığı bu savaşı sona erdirmelidir. Ukrayna’nın yanında duran herkese teşekkür ederim" dedi.

(İHA)

06 Ağustos 2025
06 Ağustos 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Donald Trump Vladimir Zelenskiy
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