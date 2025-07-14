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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü! "Çok güzel bir sohbet oldu"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü! "Çok güzel bir sohbet oldu"
Begüm Özkaynak

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Ülkesine yönelik Rus saldırılarının durdurulması ve savaşın adil barışla sona erdirilmesine yönelik çabaları sürdürmeye hazır olduğu için Trump'a teşekkür ettiğini belirten Zelenskiy, "Çok güzel bir sohbet oldu." ifadesini kullandı.

"İTTİFAK ÜLKELERİNİN SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRMAYA ÇALIŞMASI ÖNEMLİ"

Zelenskiy, Trump'ın ABD'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmeye dair kendisini bilgilendirdiğini aktararak, "İlişkilerimizin bu kadar iyi olması ve ittifak ülkelerinin savunma harcamalarını artırmaya çalışması önemli." açıklamasında bulundu.

Görüşmede Ukrayna'nın savunma imkanlarını artırmak için gerekli önlemlerin ele alındığını belirten Zelenskiy, barışın sağlanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Volodimir Zelenskiy, bundan sonra Trump ile daha sık telefonla görüşeceklerini bildirdi.

(AA)

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Donald Trump Vladimir Zelenskiy zelenskiy
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