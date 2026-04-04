Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fener Rum Patriği Patrik Bartholomeos'u ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Rusya'yla yeni bir barış masasının oluşabileceği konusunun ele alındığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ziyaretleri kapsamında İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Zelenskiy, daha sonra Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü 1

Saat 17.30'da başlayan ikili arasındaki görüşme yaklaşık 90 dakika sürdü. Görüşme sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Bartholomeos fotoğraf çektirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Rusya'yla yeni bir barış masasının oluşabileceği konusunun ele alındığını ancak kesin bir sonucun çıkmadığını söyledi. Açıklamanın ardından Zelenskiy, patrikhaneden ayrıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

