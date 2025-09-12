HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile Kiev’de bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper’ın Kiev’e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ziyaretin Ukrayna’ya verilen desteğin güçlü bir göstergesi olduğunu belirten Zelenskiy, Cooper ile kritik konuları ele aldıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ile görüştü 1

Zelenskiy, görüşmede ‘Gönüllüler Koalisyonu’ kapsamındaki sonraki adımlar, Ukrayna ordusunun güçlendirilmesine yönelik güvenlik garantileri, ek savunma desteği, Ukrayna’da tasarlanan önleyici insansız hava araçlarının İngiltere’de üretilmesine ilişkin anlaşmanın uygulanması, hava savunmasının güçlendirilmesi ve uzun menzilli kabiliyetler üzerine ayrıntılı istişareler yapıldığını aktardı.

İngiltere’nin Rusya’ya yönelik açıkladığı yeni yaptırım paketine de değinen Zelenskiy, bu adımın önemine vurgu yaparak, “Rusya’nın savaş makinesinin nihayetinde durdurulabilmesi için bu baskının sürekli artırılması hayati öneme sahiptir” dedi.

Zelenskiy, kışa hazırlık amacıyla ayrılan 142 milyon sterlinlik mali destek için de Londra yönetimine teşekkür etti.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kesinleşmiş cezası bulunuyordu! Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandıKesinleşmiş cezası bulunuyordu! Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
İstifa edip helikopterle kaçmıştı! Nepal'de yeni başbakan belli olduİstifa edip helikopterle kaçmıştı! Nepal'de yeni başbakan belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna zelenskiy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çeşme'nin ardından bir ilde daha su kesintileri başlıyor!

Çeşme'nin ardından bir ilde daha su kesintileri başlıyor!

Ali Koç'tan olay yaratacak iddia! "En az iki şampiyonluğumuz çalındı!"

Ali Koç'tan olay yaratacak iddia! "En az iki şampiyonluğumuz çalındı!"

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

Süper Lig'de derbilerin tarihleri belli oldu!

Süper Lig'de derbilerin tarihleri belli oldu!

Ekrem İmamoğlu mahkemede, kravatını çıkarıp Özgür Çelik'e attı

Ekrem İmamoğlu mahkemede, kravatını çıkarıp Özgür Çelik'e attı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.