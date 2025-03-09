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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Suudi Arabistan'da ABD'li yetkililerle görüşecek heyette kimlerin olacağını açıkladı

09.03.2025 16:37
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gelecek hafta Suudi Arabistan'da ABD heyetiyle görüşecek Ukrayna heyetinde yer alacak isimleri açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Suudi Arabistan'da ABD'li yetkililerle görüşecek heyette kimlerin olacağını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'de İngiliz ve Ukraynalı diplomatlar arasında verimli bir toplantı düzenlendiğini bildirdi. Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesini hızlandıracak diplomasi yöntemlerinin ele alındığı kaydeden Zelenskiy, “Ukrayna, bu savaşı mümkün olan en kısa sürede adil ve kalıcı bir barışla sonlandırmak için her şeyi yapmaya kararlıdır” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'da pazartesi günü resmi temaslarda bulunacağını vurgulayan Zelenskiy, salı günü ise orada Ukrayna ve ABD heyetlerinin bir araya geleceğini belirtti. Zelenskiy, bu görüşmede ülkesini Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Pavel Palis'in temsil edeceğini kaydetti. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Zelenskiy zelenskiy
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