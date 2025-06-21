Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha’dan Putin'in açıklamalarına tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’ndaki konuşmasını eleştirdi. Putin’in “Rus ve Ukrayna halklarının tek bir halk olduğuna inanıyorum. Bu bağlamda, tüm Ukrayna bizimdir. Rus askerinin ayak bastığı her yer bizim toprağımızdır” sözlerine tepki gösteren Sybiha, “Putin’in alaycı sözleri, ABD’nin barış girişimlerine yönelik açık bir saygısızlığı gösteriyor. ABD ve dünya öldürmeye son verilmesi çağrısı yaparken, Rusya’nın en büyük savaş suçlusu daha fazla Ukrayna toprağını işgal etme ve daha fazla Ukraynalıyı öldürme planları yapıyor” dedi. Sybiha, “Bir Rus askeri nereye adım atsa, sadece ölüm, yıkım ve tahribat getiriyor” açıklamasında bulundu.

Rusya’nın savaşta kayıplar verdiğini ancak Putin’in buna aldırış etmediğini öne süren Sybiha, “Putin, Rus askerlerini ya da Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla yok edilen askerlerin bedenlerini umursamıyor. Kendi halkının toplu katilidir. Ukrayna’da, tek bir stratejik hedefe ulaşmadan 1 milyon Rus askerini anlamsız bir kan gölünde yok etti.1 milyon asker, 2 milyon ayak” ifadelerini kullandı. Putin’in açıklamalarıyla kamuoyunun dikkatini dağıtmayı amaçladığını ifade eden Sybiha, “Rusya’yı, Kuzey Kore ve İran gibi haydut rejimlerin utanç verici kulübüne, uluslararası yalnızlığa ve giderek ağırlaşan ekonomik durgunluğa sürükledi” dedi. Sybiha, müttefik ülkelere seslenerek, Rusya’ya yönelik baskının artırılmasını ve Ukrayna’ya silah desteğinin güçlendirilmesini talep etti ve “Rusya’yı terörist devlet ilan edin. tamamen izole edin. Moskova’yı aklını başına getirin” çağrısında bulundu.