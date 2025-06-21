HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha’dan Putin'in açıklamalarına tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarına tepki göstererek, Rusya’nın savaşı sürdürme ve Ukrayna'nın daha fazla toprağını ele geçirme niyetinde olduğunu söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha’dan Putin'in açıklamalarına tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’ndaki konuşmasını eleştirdi. Putin’in “Rus ve Ukrayna halklarının tek bir halk olduğuna inanıyorum. Bu bağlamda, tüm Ukrayna bizimdir. Rus askerinin ayak bastığı her yer bizim toprağımızdır” sözlerine tepki gösteren Sybiha, “Putin’in alaycı sözleri, ABD’nin barış girişimlerine yönelik açık bir saygısızlığı gösteriyor. ABD ve dünya öldürmeye son verilmesi çağrısı yaparken, Rusya’nın en büyük savaş suçlusu daha fazla Ukrayna toprağını işgal etme ve daha fazla Ukraynalıyı öldürme planları yapıyor” dedi. Sybiha, “Bir Rus askeri nereye adım atsa, sadece ölüm, yıkım ve tahribat getiriyor” açıklamasında bulundu.

Rusya’nın savaşta kayıplar verdiğini ancak Putin’in buna aldırış etmediğini öne süren Sybiha, “Putin, Rus askerlerini ya da Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla yok edilen askerlerin bedenlerini umursamıyor. Kendi halkının toplu katilidir. Ukrayna’da, tek bir stratejik hedefe ulaşmadan 1 milyon Rus askerini anlamsız bir kan gölünde yok etti.1 milyon asker, 2 milyon ayak” ifadelerini kullandı. Putin’in açıklamalarıyla kamuoyunun dikkatini dağıtmayı amaçladığını ifade eden Sybiha, “Rusya’yı, Kuzey Kore ve İran gibi haydut rejimlerin utanç verici kulübüne, uluslararası yalnızlığa ve giderek ağırlaşan ekonomik durgunluğa sürükledi” dedi. Sybiha, müttefik ülkelere seslenerek, Rusya’ya yönelik baskının artırılmasını ve Ukrayna’ya silah desteğinin güçlendirilmesini talep etti ve “Rusya’yı terörist devlet ilan edin. tamamen izole edin. Moskova’yı aklını başına getirin” çağrısında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da komşu sevmeyen şüpheli 7 araca zarar verdiAdana'da komşu sevmeyen şüpheli 7 araca zarar verdi
Darp sonucu ölen Muzaffer'in organları 5 kişiye umut olduDarp sonucu ölen Muzaffer'in organları 5 kişiye umut oldu

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Leyla Alaton’dan AK Parti açıklaması! Sürpriz ziyaretin detaylarını anlattı

Leyla Alaton’dan AK Parti açıklaması! Sürpriz ziyaretin detaylarını anlattı

Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı!

Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı!

Nükleer tesis vuruldu, hemen açıklama geldi

Nükleer tesis vuruldu, hemen açıklama geldi

Kadının boğazına bıçak dayayıp gasp etti: Altın bilezikleri sahte sanıp almadı!

Kadının boğazına bıçak dayayıp gasp etti: Altın bilezikleri sahte sanıp almadı!

2 ilde peş peşe deprem! "Uykudan uyandırdı"

2 ilde peş peşe deprem! "Uykudan uyandırdı"

Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait arazide arama! Dikkat çeken anlar…

Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait arazide arama! Dikkat çeken anlar…

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.