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Ukrayna lideri Zelenskiy kendilerine karşı savaşan Çinlilerden haberdar olduğunu açıkladı: "155 Çin vatandaşı var"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunda Ukrayna'ya karşı savaşan Çinlilerden haberdar olduğunu söyledi. Donetsk bölgesinde, Rus ordusunda ülkesine karşı savaşan iki Çin vatandaşının esir alındığını hatırlatan Zelenskiy, onları Ukraynalı esirlerle takas etmeyi düşündüklerini kaydetti. Zelenskiy, "Çin konusu ciddidir. Pekin, resmi olarak bunu biliyor. Ukrayna topraklarında, pasaportları ve soyadları belli olan ve Ukraynalılara karşı savaşan 155 Çin vatandaşı bulunuyor" dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy kendilerine karşı savaşan Çinlilerden haberdar olduğunu açıkladı: "155 Çin vatandaşı var"

Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşındaki yeni gelişmeleri değerlendirdi. Zelenskiy, Çin vatandaşı iki esiri gazetecilerle bir araya getirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Gazetecilere onlarla konuşma fırsatı vereceğiz ve bunun uygun olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

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"UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞAN 155 ÇİN VATANDAŞI VAR"

Ukrayna'da, daha fazla Çinlinin savaştığına dair bilgisi bulunduğunu ve Pekin yönetiminin de bundan haberdar olduğunu aktaran Zelenskiy, "Çin konusu ciddidir. Ukrayna topraklarında, pasaportları ve soyadları belli olan ve Ukraynalılara karşı savaşan 155 Çin vatandaşı bulunuyor. Pekin, resmi olarak bunu biliyor. Ruslar, Çin'in sosyal medya ağları üzerinden işe alım ilanları dağıtıyor." ifadesini kullandı.

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Zelenskiy, Ukrayna'ya karşı savaşan Çin vatandaşlarının önce Moskova'da sağlık kontrolünden geçirildiğini belirtti.

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Çin vatandaşlarının Ukrayna'ya karşı cephede savaştıklarına ilişkin ABD'ye bilgi verdiklerini aktaran Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın ise Çin tarafıyla temasta olduğunu bildirdi.

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ABD-UKRAYNA HEYETLERİ HAFTAYA BİR ARAYA GELEBİLİR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna'da ateşkes sağlanması konusunda verdiği sözü yerine getirmediğini savunan Zelenskiy şunları kaydetti:

"Sanırım Trump, Putin'in kendisine verdiği sözleri yerine getirmemesinden sinirli. Konuştukları her şeyi bilmiyoruz ama çok şey biliyoruz. O zaman gerçekten bir tepki olacağını bekliyoruz."

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesine yönelik konuları ele almak üzere ABD-Ukrayna heyetlerinin haftaya bir araya gelebileceğini ifade etti.

ABD'den 30 ile 50 milyar dolar değerinde silah satın almak istediklerini belirten Zelenskiy, bunun için gereken kaynakları ayarlamaya çalıştıklarını ve bunu Trump'a ilettiklerini bildirdi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Ukrayna zelenskiy
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