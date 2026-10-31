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Ukrayna lideri Zelenskiy: "Kiev ve Dnipro bölgelerinde yaklaşık 280 bin aile elektriksiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın düzenlediği hava saldırıları nedeniyle Kiev ve Dnipro bölgelerinde yaklaşık 280 bin ailenin elektriksiz kaldığını bildirdi.

Ukrayna lideri Zelenskiy: "Kiev ve Dnipro bölgelerinde yaklaşık 280 bin aile elektriksiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kiev'deki bir termik santralin bu gece hedef alındığını belirterek, Dnipro bölgesinde 4 farklı elektrik trafo merkezinin vurulduğunu kaydetti.

Ukrayna lideri Zelenskiy: "Kiev ve Dnipro bölgelerinde yaklaşık 280 bin aile elektriksiz" 1

UKRAYNA LİDERİNDEN KİEV VE DNİPRO AÇIKLAMASI

Ukrayna'nın farklı bölgelerinde demir yolu altyapısına da saldırılar düzenlendiğini vurgulayan Zelenskiy, “Rusya ayrıca Dnipro bölgesindeki bir doğal gaz dağıtım tesisine saldırdı. Gece saldırıları nedeniyle ülkede elektrik kesintileri meydana geldi. Dnipro bölgesinde yaklaşık 200 bin aile, Kiev bölgesinde de 80 binden fazla ailenin elektriksiz kaldı” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ülkesine saldırıların sürdüğüne dikkat çekerek, gerçek barışa doğru güçlü adımların atılması gerektiğini aktardı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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