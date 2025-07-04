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Ukrayna lilderi Zelenskiy: "Savaşın sonu için liderler zirvesi şart"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın sona ermesi için dünya liderlerinin doğrudan görüşmesi gerektiğini belirtti. ABD’den daha fazla hava savunma sistemi talep eden Zelenskiy, Trump ile temas kurmayı ve AB üyeliği müzakerelerini hızlandırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Ukrayna lilderi Zelenskiy: "Savaşın sonu için liderler zirvesi şart"
Mustafa Fidan

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için dünya liderleri arasında doğrudan bir görüşme yapılması gerektiğini vurguladı.

Danimarka’da resmi temaslarda bulunan Zelenskiy, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini hatırlatan Zelenskiy, Rus hava saldırılarını önlemek amacıyla daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Ukrayna lilderi Zelenskiy: "Savaşın sonu için liderler zirvesi şart" 1

"TRUMP ATEŞKESİ DESTEKLİYOR"

ABD’nin silah desteğinin Ukrayna için kritik önemde olduğunu ifade eden Zelenskiy, bu konuları ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi umduğunu söyledi. Trump ile Putin arasındaki görüşmeler hakkında ise, iki liderin farklı yaklaşımlara sahip olduğunu ancak Trump’ın koşulsuz ateşkes fikrini desteklediklerini kaydetti.

Zelenskiy, savaşın bitmesi için liderler düzeyinde bir toplantı çağrısında bulunarak, “Barış istiyorsak, kararları yalnızca Putin’in aldığı Rusya ile doğrudan görüşmeliyiz” dedi.

Ukrayna lilderi Zelenskiy: "Savaşın sonu için liderler zirvesi şart" 2

UKRAYNA'NIN AB SÜRECİ

Ayrıca Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyelik sürecinde müzakereleri hızlandırmaya hazır olduklarını ve Danimarka ile ortak silah üretimi konusunda anlaşma hazırladıklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
ab putin zelenski
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