Ukrayna lilderi Zelenskiy: "Savaşın sonu için liderler zirvesi şart"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için dünya liderleri arasında doğrudan bir görüşme yapılması gerektiğini vurguladı.

Danimarka’da resmi temaslarda bulunan Zelenskiy, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini hatırlatan Zelenskiy, Rus hava saldırılarını önlemek amacıyla daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

"TRUMP ATEŞKESİ DESTEKLİYOR"

ABD’nin silah desteğinin Ukrayna için kritik önemde olduğunu ifade eden Zelenskiy, bu konuları ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyi umduğunu söyledi. Trump ile Putin arasındaki görüşmeler hakkında ise, iki liderin farklı yaklaşımlara sahip olduğunu ancak Trump’ın koşulsuz ateşkes fikrini desteklediklerini kaydetti.

Zelenskiy, savaşın bitmesi için liderler düzeyinde bir toplantı çağrısında bulunarak, “Barış istiyorsak, kararları yalnızca Putin’in aldığı Rusya ile doğrudan görüşmeliyiz” dedi.

UKRAYNA'NIN AB SÜRECİ

Ayrıca Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyelik sürecinde müzakereleri hızlandırmaya hazır olduklarını ve Danimarka ile ortak silah üretimi konusunda anlaşma hazırladıklarını açıkladı.