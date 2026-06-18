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Ukrayna Moskova'yı hedef aldı! Petrol rafinerisinde büyük yangın: 'Son 2 yılın en büyüğü...'

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Ukrayna'ya ait insansız hava araçları (İHA) Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir petrol rafinerisini hedef aldı. Bölgede yaşanan patlamalar sonrası petrol rafinerisinde yangın çıktı. Bölgeye düzenlenen saldırıya ait görüntüler ise dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ayrıca Moskova'daki saldırının son iki yılda düzenlenen en büyük dron saldırısı olduğu bilgisi geldi.

Rusya-Ukrayna Savaşı 2022’den bu yana devam ederken, Ukrayna, en az 194 dron ile Rusya’nın başkenti Moskova’ya son iki yılın en büyük dron saldırısını düzenledi. Saldırıda, Moskova Petrol Rafinerisi vurulurken, rafineride büyük çaplı yangın çıktı. Söz konusu rafineri geçtiğimiz salı günü de Ukrayna tarafından vurulmuş ve zarar görmüştü.

Ukrayna Moskova yı hedef aldı! Petrol rafinerisinde büyük yangın: Son 2 yılın en büyüğü... 1

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, Moskova Petrol Rafinerisi’nde İHA saldırısı sonucu çıkan yangına ilişkin bilgi verdi. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Sobyanin, rafineride yaralanan olmadığını ve kalan bölgelerde söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Ukrayna Moskova yı hedef aldı! Petrol rafinerisinde büyük yangın: Son 2 yılın en büyüğü... 2

UKRAYNA SALDIRISI BÜYÜK HASARA YOL AÇTI

Sobyanin, daha önce Ukrayna’nın Moskova’ya yoğun İHA saldırısı düzenlediğini, hava savunma sistemlerinin şehir üzerinde 190’dan fazla İHA’yı düşürdüğünü açıklamıştı.

Ukrayna Moskova yı hedef aldı! Petrol rafinerisinde büyük yangın: Son 2 yılın en büyüğü... 3

Sobyanin, saldırılar sırasında bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaşarak hasara yol açtığını bildirmişti.

Ukrayna Moskova yı hedef aldı! Petrol rafinerisinde büyük yangın: Son 2 yılın en büyüğü... 4

Moskova Belediyesi, şehirdeki akaryakıt tedarikinin normal şekilde sürdüğünü, kentteki tüm akaryakıt istasyonlarının çalıştığını bildirmişti.

Ukrayna Moskova yı hedef aldı! Petrol rafinerisinde büyük yangın: Son 2 yılın en büyüğü... 5

RUSYA'DAN MİSİLLEME: 7 FÜZE VE 239 DRONLU SALDIRI

Rusya ise, Ukrayna'nın saldırılarına 7 füze ve 239 dron ile karşılık verdi.

Ukrayna Moskova yı hedef aldı! Petrol rafinerisinde büyük yangın: Son 2 yılın en büyüğü... 6

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus saldırılarında başkent Kiev ve Poltava bölgelerinde bir özel konut, bir enerji altyapı tesisi, bir hangar ve petrol tesislerinin vurulduğunu açıkladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Moskova Rusya Ukrayna İHA dron saldırı
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