Ukrayna Moskova'yı hedef aldı! Petrol rafinerisinde büyük yangın: 'Son 2 yılın en büyüğü...'

Rusya-Ukrayna Savaşı 2022’den bu yana devam ederken, Ukrayna, en az 194 dron ile Rusya’nın başkenti Moskova’ya son iki yılın en büyük dron saldırısını düzenledi. Saldırıda, Moskova Petrol Rafinerisi vurulurken, rafineride büyük çaplı yangın çıktı. Söz konusu rafineri geçtiğimiz salı günü de Ukrayna tarafından vurulmuş ve zarar görmüştü.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, Moskova Petrol Rafinerisi’nde İHA saldırısı sonucu çıkan yangına ilişkin bilgi verdi. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Sobyanin, rafineride yaralanan olmadığını ve kalan bölgelerde söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

UKRAYNA SALDIRISI BÜYÜK HASARA YOL AÇTI

Sobyanin, daha önce Ukrayna’nın Moskova’ya yoğun İHA saldırısı düzenlediğini, hava savunma sistemlerinin şehir üzerinde 190’dan fazla İHA’yı düşürdüğünü açıklamıştı.

Sobyanin, saldırılar sırasında bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaşarak hasara yol açtığını bildirmişti.

Moskova Belediyesi, şehirdeki akaryakıt tedarikinin normal şekilde sürdüğünü, kentteki tüm akaryakıt istasyonlarının çalıştığını bildirmişti.

RUSYA'DAN MİSİLLEME: 7 FÜZE VE 239 DRONLU SALDIRI

Rusya ise, Ukrayna'nın saldırılarına 7 füze ve 239 dron ile karşılık verdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus saldırılarında başkent Kiev ve Poltava bölgelerinde bir özel konut, bir enerji altyapı tesisi, bir hangar ve petrol tesislerinin vurulduğunu açıkladı.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır