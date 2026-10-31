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Ukraynalıların gösterileri Adana Gençlik ve Kültür Şenliği’ne renk kattı

Adana Gençlik ve Kültür Şenliği’nde kentte yaşayan Ukraynalıların dans gösterileri ve seslendirdiği şarkılar büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, ilgiyle izledikleri gösterileri cep telefonlarıyla görüntüledi.

Ukraynalıların gösterileri Adana Gençlik ve Kültür Şenliği’ne renk kattı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Galleria Park Alanı’nda düzenlenen Adana Gençlik ve Kültür Şenliği başladı. Şenlik kapsamında Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, ülkelerinin kültürünü yansıtan geleneksel kıyafetleri ve takılarıyla sahneye çıktı.
Ukraynalıların gösterileri Adana Gençlik ve Kültür Şenliği’ne renk kattı 1

ADANA GENÇLİK VE KÜLTÜR ŞENLİĞİ’NDE UKRAYNA RÜZGARI

Ukraynalı grup, seslendirdiği şarkılar ve sergilediği dans gösterileriyle izleyicilerden beğeni topladı. Etkinlikte sahne alan Ukraynalı yerel sanatçılar uzun süre alkışladı. Çok sayıda vatandaş, gösterileri cep telefonlarıyla kaydetti.
Ukraynalıların gösterileri Adana Gençlik ve Kültür Şenliği’ne renk kattı 2

‘HİÇBİR ANNE, HİÇBİR ÇOCUK AĞLAMASIN'

Dernek Başkanı İrem Tarı, şenliğe 'Ukrayna Çiçekleri' grubu olarak katıldıklarını belirterek, “Amacımız şenliğe renk katmak, kendi kültürümüzü tanıtmaktı. Aslında Osmanlı zamanından bizim kültürümüz, kıyafetlerimiz ve bazı danslarımız benzerlik gösteriyor. Ukrayna'da daha önce yaşayan şarkıcımız da sahne aldı. Türk kardeşlerimizin bizi sevdiğini düşünüyoruz. Yoğun katılım vardı ve oldukça alkış aldık. Umarım savaş bir an önce biter. Sadece Ukrayna'da değil, tüm dünyada savaşın bitmesini istiyoruz. Hiçbir anne, hiçbir çocuk ağlamasın” dedi.
Ukraynalıların gösterileri Adana Gençlik ve Kültür Şenliği’ne renk kattı 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana Ukrayna festival
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