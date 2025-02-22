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  4. Ulaşıma kapanan yolu açmaya çalışırken çığ altında kaldı! Kepçe operatörü zor anlarını kayda aldı

Ulaşıma kapanan yolu açmaya çalışırken çığ altında kaldı! Kepçe operatörü zor anlarını kayda aldı

22.02.2025 16:55
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.02.2025 16:55
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe köy yolunu açma çalışmaları yapan İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinde görevli personel çığ altında kaldı.

Çarşamba gününden bu yana Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesini etkisini altına alan kar yağışı bir çok köy ve mezranın yolunu ulaşıma kapanmasına neden oldu. Şırnak İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

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ÜSTÜNE ÇIĞ DÜŞTÜ

Ulaşıma kapanan Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe Köyü yolunun yeniden açılması için ekipler tarafından bir çok noktada çalışmalarını sürdürürken, kepçe operatörü İrfan Cin’in üstüne çığ düştü.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Çığ altında kalan kepçe operatörü Cin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çığ altında kalan Şırnak İl Özel idaresine ait iş makinesi çığ altından kurtarıldı. Kepçe operatörü İrfan Cin’de tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak Çığ kar kepçe kepçe operatörü ulaşım
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