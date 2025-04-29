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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Polonya’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Üç Deniz Girişimi Zirvesi'ne katılmak üzere Polonya’nın başkenti Varşova’ya gitti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Polonya’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Polonya ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen Üç Deniz Girişimi (ÜDG) 10’uncu Zirvesi’ne 2Stratejik Ortak’ statüsüyle katılmak üzere başkent Varşova'dayız. Varşova Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Sn. Rauf Alp Denktaş'tan yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldık” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Üç Deniz Girişimi (ÜDG) Zirvesi öncesi Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Abdulkadir Uraloğlu
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