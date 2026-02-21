HABER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Eskişehir'de konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınmasını eleştirerek, "Mihalgazi'de bu anlamda yaşanmış olayı, biz şiddetle kınıyoruz. Bu şekilde düşünenlerin eline fırsat geçerse neler yapabileceklerini bize anlatıyorlar" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Eskişehir'de konuştu

Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i ziyaret eden Uraloğlu, kentteki programı kapsamında Bakanlığın ilçede yaptığı çalışmaları da yerinde incelediğini söyledi.

"SICAK ASFALT YAPACAĞIZ"

Uraloğlu, Eskişehir-Sakarıılıca-Mihalgazi kara yolu çalışmalarına ilişkin, şunları söyledi: "Bir ödenek problemi olmaksızın firma yetkilileri de yanımızda, bu yıl içinde, bu yolda, önceki yıllara göre, çok daha hızlı bir ilerlemenin olduğunu göreceksiniz. Önceki yaptığımız yol, sathi kaplamaydı. Şimdi yeni yapacaklarımız ve önceki yaptıklarımızın da tamamını sıcak asfalt yapacağız."

Bu yıl içinde yolun bitmesi için ciddi adımlar atacaklarını dile getiren Uraloğlu, "İnşallah önümüzdeki sene her şeyiyle bu yolu bitireceğiz." ifadesini kullandı.

Mihalgazi'nin diğer ihtiyaçlarını da dikkate alacaklarını aktaran Uraloğlu, "Biz, Etiyopya dönüşünde Cumhurbaşkanımızla beraber ziyaret ettiğimizde 'Mihalgazi'nin belediye işleriyle de ilgilen' talimatını aldık. Dolayısıyla biz de ne gerekiyorsa destek vereceğiz. Zaten veriyorduk ama şimdi daha güçlü vereceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, bazı olayların yaşanırken üzücü olduğunu ama bu olayların olumlu sonuçlara vesile olabileceğini belirterek, şöyle konuştu: "Bizim dinimizde, inancımızda, kültürümüzde olan kıyafet şekline laf edenle ilgili biz, asla müsamaha göstermeyiz, asla hoşgörüde bulunmayız. Bizim bacılarımız, kardeşlerimizin hangi olaylarda nasıl durduklarını, Kurtuluş Savaşı'nda neler yaptıklarını, biraz daha geriye gittiğimizde han, hakan, hanım vardır. Bizim kültürümüzde, bu vardır. Biz AK Parti ile milletvekili sayısı olsun, siyaset yapan kadın sayısı olsun gerçekten üst noktaya çıktık. Mihalgazi'de bu anlamda yaşanmış olayı, biz şiddetle kınıyoruz. Bu şekilde düşünenlerin eline fırsat geçerse neler yapabileceklerini bize anlatıyorlar. Onun için biz sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın arkasında olacağız. Çünkü o, bize doğru yolda yürüme hedefini gösterdi. Biz de yolumuza devam edeceğiz."

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Bakan Uraloğlu, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Uraloğlu, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kentteki programında Uraloğlu'na, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürkan Albayrak, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen de eşlik etti.
Kaynak: AA

