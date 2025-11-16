Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şehit Üsteğmen Kandemir'in kabrini ziyaret etti

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elim uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in kabrini ziyaret ettiğini ve kıymetli ailesine taziyelerini ilettiğini belirtti.

Uraloğlu, "Vatanımızın güvenliği için canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, aziz hatıralarını daima yaşatacağımızı bir kez daha ifade ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.