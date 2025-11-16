HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şehit Üsteğmen Kandemir'in kabrini ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in kabrini ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şehit Üsteğmen Kandemir'in kabrini ziyaret etti
Metin Yamaner

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elim uçak kazasında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in kabrini ziyaret ettiğini ve kıymetli ailesine taziyelerini ilettiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şehit Üsteğmen Kandemir in kabrini ziyaret etti 1

Uraloğlu, "Vatanımızın güvenliği için canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, aziz hatıralarını daima yaşatacağımızı bir kez daha ifade ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayrampaşa'da pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1'i polis 4 kişi yaralandıBayrampaşa'da pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1'i polis 4 kişi yaralandı
Düzce'de silahlı kavga! Yaralılar varDüzce'de silahlı kavga! Yaralılar var

Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu

Sosyal medyada gündem olan kahvaltı! Rasim Arı tepkilerin hedefi oldu

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Saçıyla ilgili yorum kızdırdı! Kimse bu yanıtı beklemiyordu

Saçıyla ilgili yorum kızdırdı! Kimse bu yanıtı beklemiyordu

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

e-Devlet'ten kontrol edin! Tüm çalışanları ilgilendiriyor, hesapta 'büyük şok'

e-Devlet'ten kontrol edin! Tüm çalışanları ilgilendiriyor, hesapta 'büyük şok'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.