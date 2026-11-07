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Ülkü Ocakları'ndan eğitim projesi adımı! 'Bir Ders Olsun' projesi hayata geçirildi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, eğitime destek amacıyla için bir proje başladı. "Ülkü Ocakları Uzaktan Eğitim Merkezi" (ÜOUZEM) adıyla hayata geçirilen dijital platform, fırsat eşitliği vurgusuyla öğrencilere fayda sağlayacak.

Ülkü Ocakları'ndan eğitim projesi adımı! 'Bir Ders Olsun' projesi hayata geçirildi
Mynet Haber Merkezi

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın sosyal medya hesabından #BirDersOlsun etiketiyle duyurduğu eğitim adımı; imkanları kısıtlı olan ve hedeflerine ulaşmak için mücadele eden gençlere yardım etmeyi amaçlıyor.

Ülkü Ocakları ndan eğitim projesi adımı! Bir Ders Olsun projesi hayata geçirildi 1

1. SINIFTAN 12. SINIFA KADAR KESİNTİSİZ EĞİTİM DESTEĞİ

Gençlerin eğitim yolculuğunda hiçbir engelle karşılaşmaması için tasarlanan ÜOUZEM, ilkokul 1. sınıftan lise 12. sınıfa kadar okul müfredatıyla birebir uyumlu zengin ders içerikleri sunuyor. Sadece okul dersleriyle sınırlı kalmayan platform; LGS, TYT, AYT ve KPSS gibi geleceğe yön veren kritik kariyer sınavlarına hazırlık süreçlerinde de öğrencilere rehberlik ediyor.

ÜCRETSİZ VE ERİŞİLEBİLİR

Gençlerin geleceğini aydınlatmayı hedefleyen bu eğitsel hareketlilik kapsamında platforma, bulundukları il ve ilçe ocaklarından temin edebilecekleri UZEM Lisans Kartları vasıtasıyla tamamen ücretsiz bir şekilde erişilebiliyor.

Eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmayı ve Türk gençliğini geleceğe en donanımlı şekilde hazırlamayı hedefleyen bu anlamlı proje, velilerden ve öğrencilerden de tam not alıyor.

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ülkü ocakları
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