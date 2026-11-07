YENİ Parti lideri Özgür Özel'den Fatma Betül Sayan Kaya çıkışı! "Ziyaret etmek isteriz"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan fon soruşturması devam ediyor. Daha önce ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi savcıya ikinci kez ifade verdikten sonra "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

KARAR SONRASI AĞLAMIŞTI

Savcılık, Kaya'yı "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Kaya'nın tutuklamaya sevk kararı sonrası ağladığı görülmüştü.

"ZİYARET ETMEK İSTERİZ"

YENİ Parti lideri Özgür Özel'den de dikkat çeken bir Fatma Betül Sayan Kaya çıkışı geldi. Özel, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasının ardından Saygı Öztürk’e konuştu.

Fatma Betül Sayan Kaya’yı da ziyaret etmek istediklerini belirten Özel, "Fatma Hanım eğer kendisinin bazı şeyleri söyleyemediğini düşünüyor, bunları söylerse biz bunu açıklıkla paylaşırız." dedi.

GÜVENLİK SEBEBİYLE TEK KİŞİLİK ODAYA KONULDU

Gazeteci Saygı Öztürk ayrca Sözcü'deki haberinde Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevinde tek kişilik odaya konulduğunu iddia etti. 'Neden tek kişilik odada?' sorusunu yanıtlayan Öztürk, Fatma Betül Sayan Kaya'ya yöneltilen suçlamayı hatırlattı.

Mevzuata göre terör örgütü ya da organize suç örgütü liderliğiyle suçlananlar ve müebbet hapis istemiyle yargılananlar, hem kendi güvenlikleri hem de aynı odayı paylaşacak kişilerin güvenliği için tek başına kalıyor.

Kamuoyunun yakından tanıdığı isimler için de benzer bir yol izlenebiliyor. Cezaevinde başlarına bir şey gelebileceği endişesi taşınan kişiler ayrı tutuluyor.

Öztürk, Kaya'nın durumunun da bu çerçevede değerlendirildiğini ve eski bakanın kendi güvenliği için tek kişilik odada kalacağını belirtti.

Aynı uygulamanın zaman zaman tutuklanan gazetecilere de yine güvenlik gerekçesiyle uygulandığını hatırlattı.