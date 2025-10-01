Ultrason nedir, hangi hastalıkları gösterir?

Çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavi edilebilmesi için radyasyon, yüksek frekanslı ses dalgaları ya da çok güçlü manyetik alanların kullanılması sureti ile vücudun iç kısmına ait görüntülerin elde edilmesi radyoloji alanı kapsamında yer almaktadır. Bu farklı yöntemlerden biri de ultrason ya da USG olarak adlandırılmaktadır.

Ultrason nedir?

USG ya da ultrason, vücudun içindeki yapıları yüksek yoğunlukta ses dalgalarından yararlanılarak görüntülenmesi olarak tanımlanmaktadır. İnvaziv olmayan biçimde uygulanan bu yöntem sayesinde birçok hastalık için erken teşhis mümkün olabilmekte ve hastalığın evresi öğrenilerek buna göre bir tedavi süreci başlatılabilmektedir.

Ultrason yöntemi sayesinde iç organlarda oluşan birçok hastalıktan hamilelik takibine çeşitli işlemler yapılabilmektedir. Kanser taramaları ya da kalp hastalıkları için de ultrason uygulamaları kullanılabilmektedir. Bu uygulamanın kullandığı bazı durumlar ve konular şunlardır:

Safra kesesindeki tıkanıklıklar

Safra taşları tespiti

Kalp ve aort gibi ana damarlarda yapısal bozuklukların teşhisi

Testislerdeki yapısal sorunlar

Memede yer alan iyi ya da kötü huylu olan kitleler

Tiroidin tespiti

Karaciğerin yağlanma durumu

Karın bölgesinin hastalıkları

Kan pıhtılaşması

Göbek fıtığı

Böbrek taşları

Apandisit

Karaciğer, dalak gibi organlarda büyüme oluşmasının tespiti

Böbrek hastalıkları

Fetüs boyutlarını belirlemek

Gebelik takibi

Damar tıkanıklıklarının tespit edilmesi

Rahim duvarlarında ya da yumurtalıklarda kalınlaşmanın ya da kitle oluşumu gibi durumların tespit edilmesi

Hamileliğin süresini hesaplamak

Çoğul gebelik durumlarını tespit etmek

Fetüsün beyin, kalp, omurilik gibi vücut kısımlarını tespit etmek ve varsa anormallikleri belirlemek

Down sendromu gibi bazı genetik durumlara bağlı olarak yaşanabilecek farklılıkları tespit etmek

Ultrason ne işe yarar?

Birçok farklı hastalığın teşhis edilmesi için ultrason yönteminden faydalanılmaktadır. Farklı ultrason çeşitleri farklı hastalıkların tanısı için kullanılmaktadır. Ultrason çeşitlerinden bazıları ve kullanıldığı bazı durumlar şunlardır:

Abdominal ultrason (Tüm batın ultrasonu)

Ovstetrik ultrason

Pelvik ultrason

Transvajinal ultrason

Meme ultrasonu

EKO (Ekorkardiyografi)

Tiroit ultrasonu

Beyin ultrasonu

Transrektal ultrason

Renkli doppler ultrason

Karaciğer ultrasonu

Üç boyutlu ultrason

4 boyutlu ultrason

Ultrason uygulamalarında çekimin süresi ultrasonun türüne göre değişiklik göstermektedir. Ancak USG çekimi genel olarak 10 dakika ile yarım saat arasında bir sürede tamamlanabilmektedir. Çekilen ultrason görüntüleri uygulama sırasında incelenen yapı bozuklukları o anda tespit edilir. Tespit edilen kesin durumlar anında raporlanabilir ancak belgeleme işlemleri birkaç gün sürebilir.