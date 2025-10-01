Ultrason nedir, hangi hastalıkları gösterir?

Çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavi edilebilmesi için radyasyon, yüksek frekanslı ses dalgaları ya da çok güçlü manyetik alanların kullanılması sureti ile vücudun iç kısmına ait görüntülerin elde edilmesi radyoloji alanı kapsamında yer almaktadır. Bu farklı yöntemlerden biri de ultrason ya da USG olarak adlandırılmaktadır.
USG ya da ultrason, vücudun içindeki yapıları yüksek yoğunlukta ses dalgalarından yararlanılarak görüntülenmesi olarak tanımlanmaktadır. İnvaziv olmayan biçimde uygulanan bu yöntem sayesinde birçok hastalık için erken teşhis mümkün olabilmekte ve hastalığın evresi öğrenilerek buna göre bir tedavi süreci başlatılabilmektedir.
Ultrason yöntemi sayesinde iç organlarda oluşan birçok hastalıktan hamilelik takibine çeşitli işlemler yapılabilmektedir. Kanser taramaları ya da kalp hastalıkları için de ultrason uygulamaları kullanılabilmektedir. Bu uygulamanın kullandığı bazı durumlar ve konular şunlardır:
Birçok farklı hastalığın teşhis edilmesi için ultrason yönteminden faydalanılmaktadır. Farklı ultrason çeşitleri farklı hastalıkların tanısı için kullanılmaktadır. Ultrason çeşitlerinden bazıları ve kullanıldığı bazı durumlar şunlardır:
Ultrason uygulamalarında çekimin süresi ultrasonun türüne göre değişiklik göstermektedir. Ancak USG çekimi genel olarak 10 dakika ile yarım saat arasında bir sürede tamamlanabilmektedir. Çekilen ultrason görüntüleri uygulama sırasında incelenen yapı bozuklukları o anda tespit edilir. Tespit edilen kesin durumlar anında raporlanabilir ancak belgeleme işlemleri birkaç gün sürebilir.