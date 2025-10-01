HABER

Ultrason nedir, hangi hastalıkları gösterir?

Hastalıklara tanı konabilmesi için çeşitli yöntemler, uygulamalar ve cihazlar kullanılmaktadır. Radyoloji, çeşitli hastalıkların teşhis edilebilmesi için vücudun içinin görüntülenmesi ve bu görüntülerin yorumlanması aşamaları ile ilerleyen bir uzmanlık dalıdır.

Ultrason nedir, hangi hastalıkları gösterir?
Ferhan Petek

Çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavi edilebilmesi için radyasyon, yüksek frekanslı ses dalgaları ya da çok güçlü manyetik alanların kullanılması sureti ile vücudun iç kısmına ait görüntülerin elde edilmesi radyoloji alanı kapsamında yer almaktadır. Bu farklı yöntemlerden biri de ultrason ya da USG olarak adlandırılmaktadır.

Ultrason nedir?

USG ya da ultrason, vücudun içindeki yapıları yüksek yoğunlukta ses dalgalarından yararlanılarak görüntülenmesi olarak tanımlanmaktadır. İnvaziv olmayan biçimde uygulanan bu yöntem sayesinde birçok hastalık için erken teşhis mümkün olabilmekte ve hastalığın evresi öğrenilerek buna göre bir tedavi süreci başlatılabilmektedir.

Ultrason yöntemi sayesinde iç organlarda oluşan birçok hastalıktan hamilelik takibine çeşitli işlemler yapılabilmektedir. Kanser taramaları ya da kalp hastalıkları için de ultrason uygulamaları kullanılabilmektedir. Bu uygulamanın kullandığı bazı durumlar ve konular şunlardır:

  • Safra kesesindeki tıkanıklıklar
  • Safra taşları tespiti
  • Kalp ve aort gibi ana damarlarda yapısal bozuklukların teşhisi
  • Testislerdeki yapısal sorunlar
  • Memede yer alan iyi ya da kötü huylu olan kitleler
  • Tiroidin tespiti
  • Karaciğerin yağlanma durumu
  • Karın bölgesinin hastalıkları
  • Kan pıhtılaşması
  • Göbek fıtığı
  • Böbrek taşları
  • Apandisit
  • Karaciğer, dalak gibi organlarda büyüme oluşmasının tespiti
  • Böbrek hastalıkları
  • Fetüs boyutlarını belirlemek
  • Gebelik takibi
  • Damar tıkanıklıklarının tespit edilmesi
  • Rahim duvarlarında ya da yumurtalıklarda kalınlaşmanın ya da kitle oluşumu gibi durumların tespit edilmesi
  • Hamileliğin süresini hesaplamak
  • Çoğul gebelik durumlarını tespit etmek
  • Fetüsün beyin, kalp, omurilik gibi vücut kısımlarını tespit etmek ve varsa anormallikleri belirlemek
  • Down sendromu gibi bazı genetik durumlara bağlı olarak yaşanabilecek farklılıkları tespit etmek

Ultrason ne işe yarar?

Birçok farklı hastalığın teşhis edilmesi için ultrason yönteminden faydalanılmaktadır. Farklı ultrason çeşitleri farklı hastalıkların tanısı için kullanılmaktadır. Ultrason çeşitlerinden bazıları ve kullanıldığı bazı durumlar şunlardır:

  • Abdominal ultrason (Tüm batın ultrasonu)
  • Ovstetrik ultrason
  • Pelvik ultrason
  • Transvajinal ultrason
  • Meme ultrasonu
  • EKO (Ekorkardiyografi)
  • Tiroit ultrasonu
  • Beyin ultrasonu
  • Transrektal ultrason
  • Renkli doppler ultrason
  • Karaciğer ultrasonu
  • Üç boyutlu ultrason
  • 4 boyutlu ultrason

Ultrason uygulamalarında çekimin süresi ultrasonun türüne göre değişiklik göstermektedir. Ancak USG çekimi genel olarak 10 dakika ile yarım saat arasında bir sürede tamamlanabilmektedir. Çekilen ultrason görüntüleri uygulama sırasında incelenen yapı bozuklukları o anda tespit edilir. Tespit edilen kesin durumlar anında raporlanabilir ancak belgeleme işlemleri birkaç gün sürebilir.

