Uludağ'da vadide mahsur kalmışlardı! Maceracılar kurtarıldı

Bursa'da Uludağ eteklerine kestane toplamak için çıkan 4 arkadaş, vadide mahsur kalınca AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 saatlik çalışmanın sonunda kurtarılan 4 kişi, ailesiyle birlikte evinin yolunu tuttu.

Uludağ’da vadide mahsur kalmışlardı! Maceracılar kurtarıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesinden hareket eden Y.S. (14), İ.S. (44), Y.U. (14) ve Y.U. (18), belli bir yol kat ettikten sonra bulundukları yerden hareket edemedi. Ailelerini ve polis ekiplerini arayan kayıplar için AFAD ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri seferber oldu. Yerleri belirlenen 4 kişi için ekipler ve aileleri, hareket geçti. Halatlarla kurulan hatla sayesinde mahsur kaldıkları yerden 2 saatlik çalışmayla kurtarılan 4 kişi, sağlıklı bir şekilde Kaplıkaya bölgesine getirildi.
Aileleriyle birlikte gelen çocukların yüzleri gülerken, aileler kurtarmaya gelen ekiplere teşekkür ederek evlerinin yolunu tuttu.

