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  4. Uludağ’daki otel yangını faciasından bir acı haber daha! Ölü sayısı yükseldi

Uludağ’daki otel yangını faciasından bir acı haber daha! Ölü sayısı yükseldi

02.04.2025 16:16
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Uludağ’daki otel yangını faciasından bir acı haber daha geldi. Milli kayakçı Berkin Usta’nın annesi, kayak öğretmeni Yahya Usta’nın eşi Fikriye Usta da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uludağ’daki otel yangını faciasından bir acı haber daha! Ölü sayısı yükseldi

27 Mart Perşembe günü sabaha karşı Uludağ Birinci Oteller Bölgesinde bulunan Kervansaray Otel’de çıkan yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta (57), eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti.

6 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetmişti. Baba-Oğul bir gün sonra Ulucami’de sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolcuğuna uğurlanırken, tedavisine Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ileri yoğun bakım ünitesinde devam edilen anne Fikriye Usta da 6 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Fikriye Usta’nın eşi ve oğlunun yanına Hamitler Mezarlığı’na yarın defnedileceği öğrenildi.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa Uludağ
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