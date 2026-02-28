HABER

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 170 santimetreye ulaşırken, günübirlik tatilcilerin de gelmesi ile bölgede hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da, hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 80 olduğu Uludağ'da kar kalınlığı 170 santimetre olarak ölçülürken, hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 2 derece olarak kaydedildi. Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler oteller bölgesine akın edince, kayak pistlerinde adım atacak yer kalmadı. Hem otellerde konaklayanlar hem de günübirlik olarak gelen kayakseverler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı.

'4 SENEDİR BURSA'DAYIM, İLK DEFA ULUDAĞ'A GELDİM'

Esmanur Yılmaz, "Uludağ Üniversitesi'nde öğrenciyim ve 4 senedir Bursa'dayım. Bursa’da bulunduğum süre içerisinde ilk defa Uludağ'a geldim. Uludağ çok kalabalık ve güzel bir yer. Arkadaşlarımla burada eğleniyorum. Kayak yapmayı tam olarak öğrenebilirsem, buraya sürekli gelirim. Biraz kalabalık ve birilerine çarpmak beni korkutuyor" dedi.

'ÇOK EĞLENİYORUZ'

Yaprak Kaya ise "Uludağ'a ilk defa geldim. Daha öncesinde, 2 sene boyunca Bursa’da okumuştum fakat Uludağ'a gelmemiştim. Uludağ kalabalık ve çok eğlenceli. İnsanlar burada kayak yaparak eğleniyor. Ben de arkadaşlarımla geldim. Çok eğleniyoruz" diye konuştu.

Uludağ da hafta sonu yoğunluğu 1

Uludağ da hafta sonu yoğunluğu 2Uludağ da hafta sonu yoğunluğu 3Uludağ da hafta sonu yoğunluğu 4
Uludağ da hafta sonu yoğunluğu 5Uludağ da hafta sonu yoğunluğu 6Uludağ da hafta sonu yoğunluğu 7
Uludağ da hafta sonu yoğunluğu 8Uludağ da hafta sonu yoğunluğu 9
Kaynak: DHA

