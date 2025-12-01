HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Uludağ’da kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı

Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ’da kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

Uludağ’da kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı

Uludağ’ın zirvesi, dün geceden beri etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi. Son 24 saatte metrekareye 28,3 kilogram yağış düşen Uludağ’da, otel ve telesiyej elemanlarının hummalı kar temizleme çalışmaları kameralara yansıdı. Yağışın gecikmesiyle sezonun halen açılamadığı Uludağ’da yılbaşı öncesi yağan kar yüzleri güldürdü.
Karla birlikte zirveye gelen vatandaşlar ve çalışanlar, "Çok güzel bir atmosfer oluştu. Uzun zamandır bekleniyordu ancak bugüne nasipmiş. Bence herkesin Uludağ’a gelip görmesi gerekiyor. Umarım güzel bir sezon geçiririz" dedi.
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri yollardaki kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Uludağ’da kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı 1

Uludağ’da kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı 2

Uludağ’da kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kabine toplantısı başladıKabine toplantısı başladı
Çevreyi kirleten işletme hakkında yasal işlem başlatıldıÇevreyi kirleten işletme hakkında yasal işlem başlatıldı

Anahtar Kelimeler:
Uludağ kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.