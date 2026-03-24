HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uluslararası öğrencilerinin Tokat’ta Nevruz coşkusu!

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliklerinde uluslararası öğrencilerin de katılımıyla yakılan Nevruz ateşi etrafında oluşan renkli görüntüler coşkuya sahne oldu.

Uluslararası öğrencilerinin Tokat’ta Nevruz coşkusu!

Tokat’ta Nevruz Bayramı, coşkulu etkinliklerle kutlandı. Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) iş birliğinde düzenlenen Nevruz etkinlikleri, TOGÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programla başladı.

Türk Dünyasında Nevruz konulu konferansta konuşan Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Aydın, Nevruz’un tarihi ve kültürel önemine değinerek bayramın Türk dünyasındaki ortak değerleri pekiştirdiğini ifade etti.

Program kapsamında Nevruz ateşi yakılırken, geleneksel yarışmalar, halk oyunları gösterileri ve mehteran takımı performansı izleyenlerden büyük ilgi gördü.

Katılımcılara geleneksel döner, pilav ve ayran ikramında bulunulurken, Nevruz Ormanı’na fidan dikimi de gerçekleştirildi.

Etkinliklere üniversitede eğitim gören uluslararası öğrenciler de yoğun katılım sağladı. Özellikle Afrika kökenli öğrencilerin Nevruz ateşinin üzerinden atladığı anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrencilerin neşeli anları, etkinliğe katılan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kültürel kaynaşmanın ön plana çıktığı programda, farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin Nevruz coşkusuna ortak olması dikkat çekti.

Uluslararası öğrencilerinin Tokat’ta Nevruz coşkusu! 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tokat Nevruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.