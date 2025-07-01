Ümit Özdağ'dan dikkat çeken karar! Partililere yasak koydu! Yazılı karar gönderdi...

'Zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 7 yıl 10 aya kadar hapis talebiyle yargılanan ve geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yeni bir hamle geldi.

CHP'nin İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevindeki 100. günü için Saraçhane’de düzenlenecek miting için Zafer Partisi tartışmalı bir karar aldı.

MİTİNGE GİTMEYİ YASAKLADI

Özdağ, partisinin il ve ilçe teşkilatlarına yazı gönderdi. Yazıda, “Bugün yapılacak CHP’nin Saraçhane’deki etkinliğine Zafer Partisi teşkilatlarından hiç kimse katılmayacaktır” ifadeleri yer aldı.

İsmail Saymaz'a konuşan Özdağ, kararın gerekçesi için "LeMan’daki münasebetsiz karikatür üzerine çıkan provokasyon ve tepkilerin Saraçhane’ye taşınma ihtimali nedeniyle teşkilatın mitinge katılmamasını istedim. Ayrıca bu, CHP mitingi, bizim değil" dedi.