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Ümit Özdağ'dan dikkat çeken karar! Partililere yasak koydu! Yazılı karar gönderdi...

'Zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan yargılanan ve 17 Haziran'da tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin Saraçhane mitingi öncesinde dikkat çeken bir karar aldı.

Ümit Özdağ'dan dikkat çeken karar! Partililere yasak koydu! Yazılı karar gönderdi...
Jale Uslu

'Zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 7 yıl 10 aya kadar hapis talebiyle yargılanan ve geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yeni bir hamle geldi.

Ümit Özdağ dan dikkat çeken karar! Partililere yasak koydu! Yazılı karar gönderdi... 1

CHP'nin İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevindeki 100. günü için Saraçhane’de düzenlenecek miting için Zafer Partisi tartışmalı bir karar aldı.

Ümit Özdağ dan dikkat çeken karar! Partililere yasak koydu! Yazılı karar gönderdi... 2

MİTİNGE GİTMEYİ YASAKLADI

Özdağ, partisinin il ve ilçe teşkilatlarına yazı gönderdi. Yazıda, “Bugün yapılacak CHP’nin Saraçhane’deki etkinliğine Zafer Partisi teşkilatlarından hiç kimse katılmayacaktır” ifadeleri yer aldı.

Ümit Özdağ dan dikkat çeken karar! Partililere yasak koydu! Yazılı karar gönderdi... 3

İsmail Saymaz'a konuşan Özdağ, kararın gerekçesi için "LeMan’daki münasebetsiz karikatür üzerine çıkan provokasyon ve tepkilerin Saraçhane’ye taşınma ihtimali nedeniyle teşkilatın mitinge katılmamasını istedim. Ayrıca bu, CHP mitingi, bizim değil" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Ümit Özdağ
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