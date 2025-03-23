Ümit Özdağ sosyal medyadan paylaştı! "Cezaevinde Ekrem İmamoğlu'yla karşılaştık"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmalar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine aynı cezaevinde tutuklu bulunan Ümit Özdağ, İmamoğlu'yla cezaevinde karşılaştığını paylaştı.

"SELAMLAŞTIK MORALİ İYİ"

Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğluyla avukat kabininde karşılaştıklarını ve moralinin iyi olduğunu söyledi. Özdağ paylaşımında "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu düşman ceza hukuku uygulaması neticesinde tutuklanmıştır. Sayın İmamoğlu’nu benim 62 günden bu yana rehin tutulduğum Silivri-Marmara Ceza İnfaz Kurumu binasına getirdiklerini infaz memurlarından öğrendim." dedi.

"Avukat görüşmesine giderken Ekrem Bey ve 15 arkadaşının yerleştirileceği hücreler için çıkarılan yeni yatak ve nevresim takımlarını koridorlarda gördüm. Biraz önce de avukat kabininde karşılaştık. Kaymakamlıktan gelen tebligatları imzaladı. Selamlaştık. Morali iyi. Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan ile de karşılaştık. Onun da morali iyiydi. Geçmiş olsun Sayın Başkanlara, evet elbet bugünler geçecek ve aydınlık günler gelecek." ifadelerini kullandı.