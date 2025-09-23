HABER

Ümraniye’de inşaat alanında yapılan kontrollü patlamada çevredeki yapılar zarar gördü

Ümraniye'de bir inşaat alanında yapılan kontrollü patlama sırasında çevredeki evler ve araçlar hasar gördü.

Ümraniye’de inşaat alanında yapılan kontrollü patlamada çevredeki yapılar zarar gördü

Olay saat 16.30 sıralarında Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat alanında yapılan kontrollü patlama sırasında etrafa saçılan taşlar bazı evlerin ve dükkanların camlarını kırdı. Mahallede park halindeki araçlarda hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ,itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Çevredeki dükkanlarda ve araçlarda hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

‘ŞİDDETLİ DEPREM OLDU SANDIK’

Mahalle'de yaşayan Ali Kemal Yükseker, “Özellikle bu son bir ay içerisinde inanılmaz derecede, mesela öğlen bu saatlerde arasında inanılmaz böyle bir dinamit patlatıyorlar belli ki. İnanılmaz bir uğultuyla uyanıyoruz ya da oturuyorsak yerimizden kalkıyoruz. Hatta bundan bir hafta on gün önce çok aşırı bir şiddetli bir dinamik patlatıldı. Biz dedik Allah korusun herhalde ev yıkılıyor. Hatta bütün buradaki sokaktaki abilerimiz, ablalarımız, büyüklerimiz, küçüklerimiz herkes zaten sokaktaydı. Biz dedik herhalde deprem oldu çok büyük şiddette" dedi.

‘PATLAMA ARAÇLARA VE EVLERE ZARAR VERDİ’

Mahalle muhtarı Ali Çoruh, “Bu patlama sırasında malum mahallemizdeki komşularımız rahatsız oldular. Taşlar araçlara ve evlere zarar verdi. Çocuklar ve aileler korktular. Tabii bu korkunç olay için büyük geçmiş olsun diyorum mahallemiz adına. Bununla alakalı burada ilgileniyoruz. Vatandaşlarımız hangi konuda zarar görmüşlerse, o zararlarını ne şekilde görmüşlerse zararlarını bir şekilde karşılamak açısından burada vatandaşlarımızla birlikte çalışma içerisindeyiz" dedi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

