Ümraniye'de servis midibüsü devrildi: 8 yaralı

Ümraniye'de finans merkezi çalışanlarını taşıyan servis midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.25 sıralarında Ümraniye Çamlıca bağlantı yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, finans merkezi çalışanlarını taşıyan 34 LAF 264 plakalı servis midibüsü, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

KAZADA YARALANAN 8 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alırken, devrilen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, devrilen midibüs ve kaza yeri havadan görüntülendi.

(İHA)

15 Ağustos 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
