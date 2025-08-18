HABER

Ümraniye'de sokak ortasında vahşet: Genç kadının boğazını satırla keserek öldürdü

İstanbul Ümraniye'de akşam saatlerinde Özbekistan uyruklu 1992 doğumlu bir kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan katil zanlısının yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Olay, Aytaşı Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan, elindeki satırla genç kadının boğazını keserek ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

GENÇ KADINI SATIRLA KATLETTİ!

Cinayetin ardından zanlının yakalanması için çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Zanlının ormanlık alana kaçtığı yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

