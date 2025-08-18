Ümraniye'de sokak ortasında vahşet: Genç kadının boğazını satırla keserek öldürdü

Olay, Aytaşı Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan, elindeki satırla genç kadının boğazını keserek ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Cinayetin ardından zanlının yakalanması için çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Zanlının ormanlık alana kaçtığı yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgede geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.
(İHA)
