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Ümraniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişi tutuklandı

Ümraniye'de, iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Ümraniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde iki evin zula olarak kullanıldığı, uyuşturucu dağıtımının da bir araçla yapıldığı tespiti üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler İ.A. (37), H.Y. (36), M.A. (39) ve araçla dağıtım yaptığı belirlenen İ.A. (65) gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreslerde ve araçta yapılan aramalarda, şeffaf poşetlere sarılı toplam 4 kilo 21,8 gram uyuşturucu madde, 30 hap, 1 hassas terazi, uyuşturucu maddeleri paketlemede kullanılan 1 vakum makinesi, 36 bin 460 lira ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Mehmet Akif Mahallesi'nde de bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit eden polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bu adreste yapılan aramalarda ise 1 kilo 173,11 gram narkotik madde, 1 ruhsatsız tabanca, 1 AK-47 tüfek, 5 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Ümraniye uyuşturucu uyuşturucu operasyonu
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