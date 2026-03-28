Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı

Ümraniye’de kadın şoförün kullandığı İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptı. Kaza anı cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, saat 06:45 sıralarında İnkılap Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kadın otobüs şoförü seyir halinde olduğu İETT otobüsüyle sağa dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde park halinde olan araçlara çarptı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, kaza anı cadde üzerine bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA