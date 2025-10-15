Üniversite öğrencilerine şiddetle mücadele anlatıldı

Gerçekleştirilen eğitim çalışmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapilan açıklamada eğitim çalışmasının Sinanpaşa ilçesinde yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, ilimiz Sinanpaşa Meslek Yüksek Okulu öğrencilerimizeyönelik olarak bilgilendirme ve farkındalık oluşturulma çalışmaları doğrultusunda eğitim verildi. Asayiş olayları ile ilgili olarak dikkatli ve duyarlı olmaları ve Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair kanun çerçevesinde KADESuygulaması hakkında bilgilendirmeve bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Bilgilendirme faaliyetunde broşür dağıtımı yapılarak konunun önemi vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi.