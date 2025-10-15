HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Üniversite öğrencilerine şiddetle mücadele anlatıldı

Afyonkarahisar’da polis ekipleri üniversite öğrencilerine yönelik kadına şiddetle mücadele konusunda eğitim verip KADES’i tanıttı.

Üniversite öğrencilerine şiddetle mücadele anlatıldı

Gerçekleştirilen eğitim çalışmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapilan açıklamada eğitim çalışmasının Sinanpaşa ilçesinde yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, ilimiz Sinanpaşa Meslek Yüksek Okulu öğrencilerimizeyönelik olarak bilgilendirme ve farkındalık oluşturulma çalışmaları doğrultusunda eğitim verildi. Asayiş olayları ile ilgili olarak dikkatli ve duyarlı olmaları ve Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair kanun çerçevesinde KADESuygulaması hakkında bilgilendirmeve bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Bilgilendirme faaliyetunde broşür dağıtımı yapılarak konunun önemi vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Üniversite öğrencilerine şiddetle mücadele anlatıldı 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Darende’de 88 yaşındaki hasta, helikopterle Malatya’ya sevk edildiDarende’de 88 yaşındaki hasta, helikopterle Malatya’ya sevk edildi
Hız sınırındaki yüzde 10'luk tolerans kalkıyor mu? Bakanlıktan açıklama geldiHız sınırındaki yüzde 10'luk tolerans kalkıyor mu? Bakanlıktan açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.