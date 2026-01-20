HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Üniversite öğrencisi başka bir öğrencinin kabusu oldu! Özel görüntüler, şantaj, cinsel saldırı...

Samsun'da akılalmaz olay! Üniversite öğrencisi, yine kendi gibi öğrenci olan eski sevgilisini hem özel görüntüleriyle tehdit etti hem de cinsel saldırı girişiminde bulundu. Mağdur öğrenci KADES uygulaması sayesinde kendini tehdit eden şüpheliyi gözaltına aldırdı.

Üniversite öğrencisi başka bir öğrencinin kabusu oldu! Özel görüntüler, şantaj, cinsel saldırı...

Samsun'da üniversite öğrencisi genç kadına yönelik cinsel saldırı ve darp iddiasıyla gözaltına alınan eski erkek arkadaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üniversite öğrencisi başka bir öğrencinin kabusu oldu! Özel görüntüler, şantaj, cinsel saldırı... 1

ŞANTAJ, DARP, CİNSEL SALDIRI

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi G.Y. (25), eski sevgilisi E.A. (25) tarafından cinsel saldırıya uğramaya çalışıldığını, şantaj ve darp edildiğini belirterek şikâyetçi oldu. G.Y. ifadesinde, daha önce aralarında yaşanan ilişki sürecinde sanığın elinde bulunan özel görüntüler nedeniyle kendisini tehdit ettiği, bu nedenle görüşmek zorunda kaldığı, görüşme sırasında ise cinsel saldırı girişiminde bulunulduğunu ve darp edildiğini ileri sürdü.

Üniversite öğrencisi başka bir öğrencinin kabusu oldu! Özel görüntüler, şantaj, cinsel saldırı... 2

GÖRÜNTÜLERİN SİLİNMESİ İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Kendisine ait görüntülerin silinmesini konuşmak amacıyla E.A.'nın evine gittiğini ifade eden G.Y., evde eski sevgilisinin kendisine cinsel saldırıda bulunup darp ettiğini, arbede sırasında KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulunulduğunu, polis ekiplerinin olay yerine kısa sürede gelmesi sonucu şikayetçi olduğunu ifade etti.

Üniversite öğrencisi başka bir öğrencinin kabusu oldu! Özel görüntüler, şantaj, cinsel saldırı... 3

TUTUKLANDI, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen tahkikat kapsamında gözaltına alınan E.A., suçlamaları kabul etmeyerek olayın karşılıklı tartışma ve itişme şeklinde yaşandığını savundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski sevgilisine cinsel saldırıdan tutuklandıEski sevgilisine cinsel saldırıdan tutuklandı
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıSinop’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun öğrenci cinsel taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.