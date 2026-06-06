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Üniversitede "Bulmak İstediğin Gibi Bırak" çevre seferberliği

Ardahan Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Genç T EMA Topluluğu tarafından, çevre bilincini artırmak ve daha temiz bir kampüs yaşamı sunmak amacıyla sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirildi.

Üniversitede "Bulmak İstediğin Gibi Bırak" çevre seferberliği

Ardahan Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Genç T EMA Topluluğu tarafından, çevre bilincini artırmak ve daha temiz bir kampüs yaşamı sunmak amacıyla sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirildi.
Sürdürülebilir bir çevre farkındalığı oluşturmayı ve doğal alanları korumayı amaçlayan "Bulmak İstediğin Gibi Bırak" adlı çevre temizliği etkinliği, Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsünde düzenlendi.

Ardahan üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrencilerin katılımıyla yürütülen bu çalışma, çevre temizliği ve doğaya saygı konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmayı amaçladı. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ekosistem bırakma gayesiyle gerçekleştirilen etkinlik, yeşil alanların korunarak kampüsün temizlenmesi ve çevre bilincinin tüm kampüse yayılması mesajıyla tamamlandı.

Üniversitede "Bulmak İstediğin Gibi Bırak" çevre seferberliği 1

Üniversitede "Bulmak İstediğin Gibi Bırak" çevre seferberliği 2


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
spor Ardahan
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