Üniversitede çaycı olarak işe başladı! Genel sekreter oldu

Son günlerde üniversitelerde yaşanan likayatsız atamalar gündeme geliyor. Konya’da bir üniversitede yaşanan olay tartışmaları yeniden alevlendirdi. Konya’da bir üniversitede çaycı olarak işe başlayan bir personelin kısa sürede memurluktan daire başkanlığına, ardından genel sekreter yardımcılığına ve son olarak genel sekreterliğe kadar yükseldiği öğrenildi. Aynı üniversitenin rektörü, yakın akrabasını da hiçbir deneyimi olmamasına rağmen genel sekreter yardımcısı yaptı. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Son zamanlarda üniversiteler sık sık kişiye özel kadro ilanları ile gündeme geliyor.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "Sahte diplomalardan akraba kadrolarına" başlığıyla kaleme aldığı köşesinde, üniversitelerde yaşanan liyakatsiz atamaları gündeme getirdi.

Sözcü yazar Öztürk köşesinde, Konya'daki bir üniversitede çaycı olan bir kişinin genel sekreterliğe yükselişinin hikayesini yazdı.

AYNI ÜNİVERSİTENİN REKTÖRÜNÜN DE AMCA OĞLU GENEL SEKRETER YARDIMCISI OLARAK ATANDI!

Öztürk, aynı üniversitenin rektörünün de 'amca oğlunu' da genel sekterer yardımcısı olarak atadığını ifade etti. Öztürk, şunları ifade etti:

"Bir örneği Konya’dan verelim. Konya’da bir üniversitede çaycı olarak işe başlayan bir personelin kısa sürede memurluğa, ardından daire başkanlığına, sonrasında genel sekreter yardımcılığına ve nihayetinde genel sekreterlik görevine yükselmesi bu duruma çarpıcı bir örnektir. Yine aynı üniversitede göreve başlayan bir rektör, Antalya’dan kendi amcaoğlunu kurumlar arası nakille üniversiteye aldırdı. Hiçbir üniversite deneyimi bulunmamasına rağmen genel sekreter yardımcılığına atadı."

