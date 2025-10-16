Üniversiteli Rojin için ‘adalet’ yürüyüşü: Kardeşim intihar etmedi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabaiş’in 15 Ekim’de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu. Soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim’de dosyaya girdi. Paylaşılan raporda Kabaiş’in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği açıklandı.

Rojin’in defnedildiği günün yıl dönümünde, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 10 Nisan Polis Merkezi önünden Yeniköy mezarlığındaki defin alanına kadar yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Rojin’in ailesi, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

‘O GENCECİK BEDENİ VE HAYALLERİ YOK EDEN KİMSE ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK’

Burada konuşan Rojin’in kız kardeşi Elif Kabaiş, ihmaller varsa açığa çıkarılmasını isteyerek, “Bugün tam 1 yıl oldu ve ablamı toprağa verdik. Gençliğini hayallerini elimizden aldılar. O günden beri içimizdeki yangın sönmedi ve her gün daha da büyüdü. Bu yangının adı adaletsizliktir. Rojin dosyasındaki rapor neden 9 ay boyunca saklandı? Bu rapor kimleri ve neyi korumak için gizlendi? Bu gecikme ve saklama kimlerin işine yaradı? Adli tıp raporu bizim için acı bir durumdu ama hukuki açıdan dosyanın seyri değişti. Bakanlığın talimatıyla dosya genişletildi. İhmal varsa açığa çıkarılsın. Dosyayı saklayanlar bize cevap versin. Rojin intihar etmedi. Çünkü ben onun oda arkadaşıyım ve o benim kız kardeşim. O gencecik bedeni ve hayalleri yok eden kimse adalet önünde hesap verecek. Rojin için adalet yerini bulana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

‘KATİLİ DIŞARIDA GEZMESİN, BİZ DE RAHAT EDELİM’

Rojin’in annesi Aygül Kabaiş ise Kürtçe yaptığı konuşmada, 1 yıldır bu acı ile mücadele etmeye çalıştıklarını ve psikolojik sorunlar yaşadıklarını belirterek, “Biz bu acı taşıyoruz ve perişan olmuşuz. Katili dışarıda gezmesin, biz de rahat edelim. İdam edilsin. İdam edilmezse rahat etmeyeceğiz. Bir yıldır ailece bu acıyı çekiyoruz ve psikolojimiz bozuldu. Biz yaşayana kadar bu dosya üzerinde duracağız ve bu dosya kapanmayacak” diye konuştu.

(DHA)

