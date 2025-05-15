Üniversiteli Yunus kurtarılamadı! Mahalle bekçisi fark edip hastaneye götürmüştü

Olay, dün sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Medine Caddesi'nde meydana geldi. Park ettiği otomobilinden inen çarşı ve mahalle bekçisi Burak Bulgaz, kaldırımda yürüyen ve bir süre sonra oturan Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Yunus Özaydın'ın (30) rahatsızlandığını fark etti. Özaydın'ın yanına gidince durumunun kötü olduğunu gören Bulgaz, otomobiline bindirerek onu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özaydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yunus Özaydın'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde toprağa verildi.

Yunus Özaydın’ın rahatsızlandığı ve Bulgaz tarafından hastaneye götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır