Ünlü bilim insanı Kocaeli’ne geliyor: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Mutlu Özcan

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından verilen 2025 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri kapsamında Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde ödüle layık görülen Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Mutlu Özcan, PhD, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ne geliyor.

Hâlen Zürih Üniversitesi Diş Hekimliği Merkezi Direktörü olarak görev yapan Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Mutlu Özcan, PhD, ödüle layık görülen bilimsel çalışmalarının ardından Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde konferans gerçekleştirecek. Profesör Doktor ve Fahri Doktora unvanlarına sahip Mutlu Özcan, dental estetik ve restoratif diş hekimliği başta olmak üzere pek çok öncü çalışmaya imza atmış bilim insanı olarak öne çıkıyor. Akademik kariyeri boyunca uluslararası platformlarda önemli başarılara sahip olan ünlü bilim insanının aynı zamanda Diş Hekimliği Fakültesi bulunan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nde akademisyenlerle ve öğrencilerle buluşması, üniversiteyi ön plana çıkarıyor.

"YENİ TEKNOLOJİLER VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE MİNİMAL İNVAZİV REKONSTRÜKSİYONLAR"

Prof. Dr. Mutlu Özcan, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 15.00’te, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin konferans salonunda düzenlenecek etkinlikte "Yeni Teknolojiler ve Diş Hekimliğinde Minimal İnvaziv Rekonstrüksiyonlar" başlıklı sunumuyla akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelecek. Konferansta, dijital teknolojilerin klinik uygulamalara entegrasyonu, hasta konforunu artıran minimal invaziv yaklaşımlar ve bu tekniklerin uzun dönem başarısına dair güncel bilimsel veriler ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ödül Töreni Ünlü bilim insanına layık görülen TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü, 23 Aralık 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek TÜBA??"TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreninde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilecek.Kaynak: İHA

