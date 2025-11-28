HABER

Ünlü börekçide skandal! Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürün buldu, işletmenin savunması 'pes' dedirtti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan gıda denetimlerinde Levent Börek'te son kullanma tarihi 3 yıl önce geçmiş ürün bulundu. İşletme "iade ürün" savunması yaptı. Öte yandan tepsi içinde günlerce unutulmuş ve küflenerek tanınmaz hale gelen börek başta olmak üzere işletmede ele geçirilen son kullanma tarihi bitmiş ürünler ekipler tarafından imha edildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri, gıda üretimi yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sırasında Levent Börek isimli işletmenin deposunda, son kullanma tarihi üzerinden tam 3 yıl geçmiş dondurulmuş ürün tespit edildi.

SKT'Sİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER TOPLANDI!

Denetimlerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve gıda güvenliği standartları detaylı şekilde incelendi. Kontroller sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurduğu tespit edilen bazı işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Söz konusu ürünler, zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere toplandı. Öte yandan, ruhsatsız faaliyet yürüttüğü belirlenen bazı işletmelere eksiklerini gidermeleri için yarına kadar süre tanındı. Yetkililer, yapılacak ikinci denetimde gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelerin ruhsat ve hijyen kurallarına aykırılık nedeniyle mühürleneceğini bildirdi.

Zabıta ekiplerinin Levent Börek'te gerçekleştirdiği denetim esnasında son kullanma tarihinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen soğuk hava deposunda bulundurulan dondurulmuş ürün zabıta ekipleri tarafından fark edildi.

"İADE ÜRÜN BEN BUNLARI KULLANMADIM"

İşletme personeli, "Bu iade ürün, ben bunları hiç kullanmadım" diyerek kendini savunsa da zabıta müdürü Avan; "1, 2 ay değil geç kalmanız. Ben bunun satılıp sarılmadığını bilemem ki" diyerek duruma tepki gösterdi.

Öte yandan tepsi içinde günlerce unutulmuş ve küflenerek tanınmaz hale gelen börek başta olmak üzere işletmede ele geçirilen son kullanma tarihi bitmiş ürünler ekipler tarafından imha edildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

